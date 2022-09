Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân (2/10/1972 - 2/10/2022), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư chúc mừng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân qua các thời kỳ.