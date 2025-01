Trong không khí thiêng liêng của những ngày đầu xuân Ất Tỵ, sáng 29/1 (mùng 1 Tết), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ TT&TT đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích K9 - Đá Chông.

K9 - Đá Chông là khu di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh cả lúc Bác còn sống cũng như khi mất.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là địa điểm được Bác Hồ lựa chọn làm việc, họp Trung ương, họp Bộ Chính trị để chỉ đạo và ra nhiều quyết định quan trọng.

Sau khi Bác qua đời, thi hài của Người cũng được lưu giữ tại đây cho tới khi Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích K9 - Đá Chông. Ảnh: Lê Anh Dũng

Hoạt động dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích K9 - Đá Chông vào dịp đầu xuân năm mới đã được Bộ TT&TT duy trì như một truyền thống tốt đẹp suốt 6 năm qua.

Năm nay, tham gia đoàn đại biểu do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu có Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong Bộ.

Với tấm lòng thành kính vô hạn, đoàn đại biểu Bộ TT&TT kính cẩn báo cáo Chủ tịch Hồ Chí Minh những thành tựu mà tập thể ngành TT&TT đã nỗ lực đạt được trong năm vừa qua.

Năm 2024, một năm với đầy biến động và thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng sự đồng lòng, quyết tâm của toàn ngành, Bộ TT&TT đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những thành tựu đáng tự hào, làm rạng danh non sông đất nước.

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ TT&TT đã xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đặc biệt, thể chế số được xem là ưu tiên số 1 trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ.

Với tinh thần đó, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đã trình Bộ Chính trị Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT và Đề án Nghị quyết về Chuyển đổi số quốc gia.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã xem xét, ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ cũng đã trình Chính phủ thông qua 2 hồ sơ đề nghị xây dựng luật, trong đó, Luật Công nghiệp Công nghệ số được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 8, sẽ mở ra hành lang pháp lý hiện đại, thúc đẩy các công nghệ số chiến lược phát triển.

Đoàn đại biểu Bộ TT&TT kính cẩn báo cáo Chủ tịch Hồ Chí Minh những thành tựu mà tập thể ngành TT&TT đã nỗ lực đạt được trong năm vừa qua. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong năm 2024, dù bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, ngành TT&TT vẫn thể hiện được vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế ngành.

Doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt 4.243.984 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2023. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 109.478 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2023. Đóng góp vào GDP của ngành TT&TT ước đạt 989.016 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2023.

Tổng số lao động toàn ngành TT&TT ước khoảng 1.542.994 lao động. Những con số này đã khẳng định vai trò quan trọng của ngành trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sau khi báo cáo các kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, đoàn đại biểu Bộ TT&TT xin hứa với Bác, sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trên từng vị trí công tác.

Bộ TT&TT sẽ xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ, gắn bó, giúp đỡ, chia sẻ chân thành trong cuộc sống hàng ngày, luôn ghi nhớ lời Bác dạy: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công".

Đoàn đại biểu Bộ TT&TT chụp ảnh lưu nhiệm trước đền thờ Bác Hồ tại khu di tích K9 - Đá Chông. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngành TT&TT sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp với việc cụ thể hóa 10 chữ vàng truyền thống của Ngành là “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình" và phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá".

Đồng thời, ngành TT&TT sẽ củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững, trong đó chú trọng các sáng kiến, thực hành về tăng trưởng xanh và kinh tế xanh, dựa trên nền tảng số, kinh tế số và xã hội số.

Bộ TT&TT quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân giao phó; thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57, để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mạnh mẽ, đưa Việt Nam vững bước trên con đường hội nhập và phát triển, sánh vai với các cường quốc trên thế giới, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lãnh đạo Bộ TT&TT tặng quà chúc mừng năm mới Đoàn 285. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thay mặt đoàn Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng năm mới tới Đoàn 285, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó, đã hình thành nhiều năm giữa Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ TT&TT luôn sẵn sàng hỗ trợ để phát huy tốt hơn nữa giá trị khu di tích.

Trước những chia sẻ thân tình của đoàn, Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cảm ơn Bộ TT&TT và trực tiếp là Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã quan tâm, giúp đỡ đơn vị nhiều công việc.

Trong đó, có những hoạt động vẫn đang được thực hiện rất tốt như việc phát WiFi miễn phí để phục vụ đồng bào, người dân, triển khai hệ thống kiot tra cứu thông tin điện tử,...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tra cứu thông tin qua kiot điện tử tại hầm tổng đài điện thoại thuộc khu di tích K9 - Đá Chông. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cũng trong sáng 29/1, đoàn đại biểu Bộ TT&TT đã ghé thăm căn hầm đặt tổng đài điện thoại Cục Bưu điện Trung ương thuộc khu di tích K9 - Đá Chông.

Đây là hệ thống tổng đài phục vụ Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên K9 - Đá Chông làm việc giai đoạn tháng 5/1967 - tháng 3/1973.