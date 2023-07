Việt Nam có tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển, đặc biệt là đường bờ biển dài khoảng 3.260km; khoảng hơn 3.000 đảo và quần đảo lớn nhỏ, trong đó, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có vị trí chiến lược rất quan trọng. Theo Công ước Liên hợp quốc và Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam là thành viên, các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia rộng hơn 1 triệu km2, lớn hơn rất nhiều so với đất liền. Không chỉ có nguồn tài nguyên phong phú với giá trị khai thác lớn, kinh tế nước ta còn giữ nhiều vị trí địa chiến lược, an ninh quốc phòng quan trọng. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Hội nghị Trung ương 8 khoá XII “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã đề ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, có sự phát triển bền vững, thịnh vượng, bảo đảm an ninh, an toàn nền kinh tế biển.