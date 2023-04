Sáng nay (8/4), khi đang thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 51, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện xe ben BKS 72H - 000.XX do tài xế T.A.D. điều khiển có dấu hiệu chở quá tải, đang lưu thông hướng từ thị xã Phú Mỹ đi TP Bà Rịa, nên đuổi theo kiểm tra.

Thấy xe lực lượng chức năng phía sau, D. dừng xe rồi bỏ đi. Lúc này, lực lượng CSGT đã yêu cầu tài xế quay lại để phối hợp kiểm tra tải trọng phương tiện, nhưng người này nói mình không phải là người điều khiển.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành cân tải trọng một trường hợp xe tải vi phạm quá tải trước đó. Ảnh: N.L

Khoảng 20 phút sau, khi thấy xe cẩu do CSGT điều đến để đưa phương tiện xe ben về trụ sở thì D. quay trở lại, thừa nhận chính mình là lái xe. Sau ít phút trả lời lòng vòng, tài xế cho biết do xe chở quá tải nên khi thấy lực lượng chức năng đã dừng lại, để tránh bị phạt.

Tiến hành cân tải trọng, kết quả xe ben này chở quá tải hơn 300%. Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập biên bản để xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong quý 1 năm nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản vi phạm giao thông gần 7.200 trường hợp phương tiện các loại, liên quan các hành vi chạy quá tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, ma tuý và không đội mũ bảo hiểm.

Đồng thời, ra quyết định xử phạt 6.715 trường hợp (bao gồm cả xử lý qua camera giám sát) với số tiền hơn 14,8 tỷ đồng, hơn 1.500 người vi phạm bị tước giấy phép lái xe. So với cùng kỳ năm 2022, các vi phạm trên đều tăng.