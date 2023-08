Theo nhận định của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, người tiêu dùng cần cảnh giác với các loại bánh trung thu không đảm bảo an toàn.

Thời gian gây đây, cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phát hiện 4.608 chiếc bánh trung thu không có hóa đơn, chứng từ.

Do đó, trong tháng cao điểm an toàn thực phẩm mùa Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh trung thu. Cơ quan liên ngành sẽ đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, kinh doanh bánh.

Người dân Hà Nội chọn mua bánh trung thu. Ảnh: Phương Thúy.

Theo nhận định của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, bánh trung thu có lợi nhuận rất cao nên thời điểm này xuất hiện một số cơ sở sản xuất tự phát, hoạt động không phép, không bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm trong sản xuất.



Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, khuyến cáo người dân cần cảnh giác với bánh trung thu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc sản xuất.

Thứ nhất, người tiêu dùng nên mua các sản phẩm bánh trung thu có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ tiêu chí như tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản, thời hạn sử dụng.

Thứ hai, sản phẩm phải đảm bảo không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.

Thứ ba, mua tại các cơ sở bán bánh phải có đủ trang thiết bị che đậy tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập, bảo quản đúng quy định trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất.

Thứ tư, bạn nên cầm chiếc bánh quan sát sản phẩm không bị dập nát biến dạng, bao bì không rách nát, không có màu sắc khác thường, không bị thiu, ẩm mốc, hư hỏng và không có mùi khác lạ.

Cục An toàn Thực phẩm cũng khuyến cáo các đối tượng nên ăn bánh theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Không nên ăn quá nhiều bánh và các thực phẩm giàu đạm, mỡ, đường trong khẩu phần ăn để tránh rối loạn hấp thu thực phẩm.

Khi có những bất thường về sức khỏe do ăn uống, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám kịp thời.

