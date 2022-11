Người mẫu gốc Việt bị bắt vì khỏa thân gây rối ở khách sạn, tấn công cảnh sát

Hình ảnh Nikita Dragun sau khi bị bắt do cảnh sát cung cấp.

Nikita Dragun bị bắt sau khi bị cáo buộc gây náo loạn tại khách sạn Goodtime ở Miami Beach, Florida (Mỹ) khi nghỉ qua đêm ở đây hôm 7/11. Chưa hết, Nikita Dragun còn bị tố hất nước vào một nhân viên khách sạn sau khi người này cố gắng ngăn cản hành vi sai trái của cô. Đại diện của Nikita Dragun hiện vẫn chưa phản hồi về sự việc.

Cảnh sát cho hay họ nhận được điện thoại thông báo về một vị khách gây rối ở khách sạn trong khoảng thời gian 6 giờ chiều. Lực lượng an ninh của khách sạn kể người mẫu đã làm loạn trong vài giờ và đi bộ quanh khu vực hồ bơi trong trạng thái không mảnh vải trên người.

Nikita Dragun

Khi đến nơi, cảnh sát thấy phòng khách sạn nơi Nikita Dragun lưu trú bật nhạc rất to đến mức ở ngoài cũng nghe thấy. Nữ người mẫu còn buông lời khó chịu khi cảnh sát và nhân viên an ninh của khách sạn gõ cửa. Nikita Dragun sau đó còn hất chai nước đã mở sẵn nắp vào người nhân viên an ninh khách sạn và cảnh sát.

Kết quả, nữ người mẫu đã bị bắt ngay lập tức và được đưa tới trung tâm cải huấn Turner Guilford Knight, hiện không rõ Nikita Dragun đã được thả hay chưa.

Nikita Dragun sinh năm 1996, là người chuyển giới. Cô nàng nổi tiếng sau khi tham gia vào show thực tế và là một YouTuber có ảnh hưởng trong lĩnh vực trang điểm làm đẹp.

Quỳnh An - Theo PEOPLE