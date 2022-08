Bom tấn tỷ đô 'Avatar' trở lại màn ảnh sau 13 năm với phiên bản chưa từng có

Siêu bom tấn Avatar từng làm rung chuyển rạp chiếu toàn cầu năm 2009 với doanh thu hơn 2,84 tỷ USD cho đến nay. Bộ phim cũng mở ra kỷ nguyên của phim 3D và thay đổi lịch sử điện ảnh thế giới từ đó. Trước khi tận hưởng phần 2 mang tên Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) ra rạp toàn cầu từ 16/12 tới, khán giả sẽ được thưởng thức phiên bản nâng cấp về mặt hình ảnh, âm thanh của Avatar.

Ngày 23/8/2022, 20th Century Studios tung trailer có độ dài 1 phút 30 giây với những hình ảnh quen thuộc của siêu bom tấn ra mắt năm 2009 nhưng có những nâng cấp mới về mặt hình ảnh, âm thanh vừa nhắc nhớ khán giả về nội dung tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại, đồng thời mang lại trải nghiệm mới ở một bộ phim xếp vào hàng "kinh điển" của văn hóa đại chúng thế kỷ 21.

Ra mắt năm 2009 và được đầu tư kinh phí sản xuất lên đến 237 triệu USD, Avatar của đạo diễn James Cameron từng ghi dấu mốc trong lịch sử điện ảnh thế giới khi là bộ phim có những đột phá về công nghệ quay phim 3D, mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới cho khán giả toàn cầu vào cuối thập niên 2000.



Phim lấy bối cảnh trong tương lai gần, ở hành tinh Pandora xinh đẹp, nơi có những khu rừng nhiệt đới kỳ ảo, những cây cổ thụ khổng lồ, những loài sinh vật mạnh mẽ, hung dữ và đặc biệt là chủng tộc người da xanh Na'vi. Hành tinh Pandora có mỏ khoáng chất quý hiếm Unobtainium, được coi như chiếc chìa khóa cho cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trái đất vào thế kỷ 22. Chính vì điều này, con người đổ bộ xuống Pandora và bỏ ra hàng trăm tỷ USD để tìm cách xâm chiếm và khai thác nguồn khoáng chất này. Tuy nhiên, việc con người xuất hiện tại hành tinh này đã phá tan sự yên bình của chủng tộc người Na'vi và có nguy cơ làm nổ ra cuộc chiến tranh tàn khốc.

Từ ý tưởng tới khi thực hiện, đạo diễn James Cameron đã mất tới 15 năm theo đuổi dự án này. Khi ra mắt năm 2009, Avatar thu về hơn 2 tỷ USD trên toàn cầu và giúp đạo diễn James Cameron phá kỷ lục của chính mình, vượt qua Titanic để trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Tính đến nay, sau vài lần phát hành lại suốt 13 năm qua, Avatar hiện có doanh thu 2,847 tỷ USD và vẫn là tác phẩm số 1 về doanh thu trong lịch sử phòng vé. Về mặt chuyên môn, bộ phim cũng nhận 9 đề cử tại giải Oscar 2010 và giành chiến thắng tại 3 hạng mục: Quay phim xuất sắc, Thiết kế sản suất xuất sắc và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.



Đạo diễn James Cameron từng tâm sự về bộ phim này: "Tôi muốn tạo dựng nên một chuyến phiêu lưu quen thuộc trong môi trường xa lạ. Câu chuyện vẫn mang kết cấu truyền thống, nhưng chúng tôi có khá nhiều ngóc ngách thú vị dành cho khán giả. Tôi mong muốn được làm một bộ phim như thế, lấy bối cảnh ở thế giới khác, nơi có cả vẻ đẹp xen lẫn với những mối nguy hiểm rình rập".

Tại Việt Nam, Avatar cũng đã tạo nên những kỷ lục riêng, mang nhiều ý nghĩa to lớn khi trở thành bộ phim đầu tiên được trình chiếu dưới dạng công nghệ 3D sống động, khiến khán giả cảm thấy như mình đang được trải nghiệm cùng với các nhân vật trong phim. Cách đây 13 năm, Avatar đã đưa thế giới phim ảnh trong mắt khán giả Việt Nam bước lên tầm cao mới, vươn ra thế giới với hiệu ứng kỹ thuật 3D. Đây cũng là bộ phim đầu tiên có doanh thu trên 1 triệu USD ở thị trường Việt Nam, sau gần 1 tháng ra rạp.



Khi đó, đạo diễn James Cameron cũng đã quay một đoạn video ngắn gửi khán giả Việt Nam, trong đó nói: "Tôi muốn gửi tới tất cả khán giả Việt Nam lời chào và lời cảm ơn chân thành. Bộ phim Avatar đã đạt doanh thu phòng vé trên 1 triệu USD tại đất nước các bạn. Đây là một kỷ lục tuyệt vời, một kết quả trên cả mong đợi. Vì thế từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều".

Lần trở lại này, Avatar sẽ được re-master với hình ảnh 4K sắc nét (mà 13 năm trước công nghệ chưa thể đạt được cùng hệ thống âm thanh tân tiến sống động hơn. Ngoài ra bộ phim sẽ được trình chiếu với những định dạng hiện đại nhất để đem lại trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao cho khán giả.