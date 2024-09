Phần ngoại truyện của loạt phim hành động vô cùng được yêu thích - Từ vũ trụ John Wick: Ballerina vừa tung trailer đầu tiên đáng đồng tiền bát gạo với sự dẫn dắt của minh tinh Ana de Armas cùng nhiều gương mặt quen thuộc của loạt phim John Wick, trong đó có Keanu Reeves.

Tạo hình vai sát thủ của Ana de Armas. Ảnh: Lionsgate

Ana de Armas từng được khán giả vô cùng yêu thích với vai Bondgirl cực kỳ sexy trong tập phim No Time to Die. Cô còn được biết đến với tư cách bạn gái cũ của tài tử Ben Affleck - chồng hiện tại của Jennifer Lopez.

Từ vũ trụ John Wick: Ballerina lấy bối cảnh các sự kiện sau phần 3 và trước phần 4 của John Wick, xoay quanh nhân vật chính là nữ sát thủ Eve Maccaro. Thời niên thiếu, cô được giới thiệu vào tổ chức huấn luyện sát thủ Ruska Roma, nơi đã tạo ra sát thủ John Wick lừng danh. Tại đây, Eve được đào tạo để trở thành một nữ sát thủ mạnh mẽ có thể chiến đấu với bất cứ kẻ thù nào.

Sau khi trưởng thành, Eve Maccaro đến với khách sạn Continental lừng danh, nơi cô bắt đầu sự nghiệp sát thủ chuyên nghiệp và tham gia hàng loạt phi vụ nguy hiểm. Lúc này, quá khứ của Eve được tiết lộ, khi cô sẽ phải đối đầu với những kẻ đã giết chết cha mình.

Trong trailer, bên cạnh gương mặt mới Ana de Armas, khán giả được tái ngộ những nhân vật nổi tiếng gắn liền với loạt phim, bao gồm The Director (Anjelica Houston), Charon (Lance Reddrick) hay Winston Scott (Ian McShane). Đặc biệt, khoảnh khắc cuối trailer khi Eve gặp John Wick - do Keanu Reeves thủ vai - khiến các fan của loạt phim cực kỳ phấn khích.

Sát thủ John Wick huyền thoại do Keanu Reeves đóng tiếp tục trở lại trong phần phim này. Ảnh: Lionsgate

Giữ tinh thần John Wick, phần phim ngoại truyện vẫn theo thể loại neo-noir với màu sắc, góc quay và cách kể truyện đặc trưng. Trailer bao gồm nhiều phân cảnh cận chiến với độ bạo lực cao, được kỳ vọng sẽ làm thỏa lòng không chỉ các fan của John Wick mà cả những người yêu thích các tác phẩm hành động chất lượng.

Được đạo diễn bởi Len Wiseman của loạt phim Underworld, Từ vũ trụ John Wick: Ballerina (From The World of John Wick: BALLERINA) dự kiến khởi chiếu 6/6/2025.