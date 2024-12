“Dalat Spring Concert” biến thành sàn disco ngoài trời lớn nhất thế giới.

Sự kiện quy tụ những huyền thoại âm nhạc thế giới như Boney M.Liz Mitchell, Joy Band và Samantha Fox, mang đến cho khán giả tại Đà Lạt một đêm nhạc khó quên với những giai điệu Disco - Pop bất hủ.

Trong không khí sôi động của buổi biểu diễn, sự xuất hiện của "biểu tượng gợi cảm" Samantha Fox khiến hàng ngàn khán giả có mặt tại Quảng trường Lâm Viên phấn khích. Lần đầu tiên đến trình diễn tại Việt Nam, Samantha đã nhanh chóng chinh phục người hâm mộ Việt bằng vẻ đẹp quyến rũ, nguồn năng lượng bùng nổ và những giai điệu Pop cuồng nhiệt với âm hưởng nhạc Dance.

Samantha Fox siêu gợi cảm dù ở tuổi U60.

Những ca khúc HIT kinh điển của cô như Nothing Gonna Stop Me Now, Naughty Girls, I Only Wanna Be With You, Love House và đặc biệt là Touch Me - một trong những ca khúc biểu tượng của thập kỷ 1980 lần lượt vang lên, đưa khán giả trở lại những năm tháng tuổi trẻ sôi động.

Với nhiều thế hệ khán giả Việt, đặc biệt là những người hâm mộ trung thành từ thập niên 1980, Samantha Fox không chỉ là một huyền thoại âm nhạc, mà còn là một biểu tượng thời trang và phong cách sống. Với sự góp mặt của Samantha lần này, Dalat Spring Concert đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi người hâm mộ Việt lần đầu tiên được gặp gỡ thần tượng của mình sau nhiều thập kỷ.

Samantha Fox tràn đầy năng lượng trên sân khấu.

Bên cạnh sự xuất hiện của Samantha Fox, Dalat Spring Concert còn là đêm hội ngộ đáng nhớ của khán giả Việt với Joy Band - một trong những biểu tượng nhạc Disco của thập niên 1980. Sau 5 năm vắng bóng tại Việt Nam, sự trở lại lần này của Joy đã hâm nóng bầu không khí tại quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt với những giai điệu bất hủ và phong cách trình diễn năng lượng đầy ấn tượng.

Joy Band.

Joy chinh phục khán giả yêu nhạc bằng những ca khúc đậm chất Disco – Europop sôi động, bắt tai như Hello, Touch Me My Dear, Touch By Touch, Cheek To Cheek, Megamix, làm sống lại thời kỳ hoàng kim của nhạc Disco những năm 1970-80. Với ca khúc Vietnamese Girl, Joy còn thể hiện sự tinh tế, gần gũi khi sáng tác ca khúc riêng dành tặng khán giả Việt Nam, tạo một bất ngờ thú vị cho đêm nhạc tại Đà Lạt.

Các nghệ sĩ tham gia "Dalat Spring Concert".

Không chỉ chinh phục khán giả bằng âm nhạc, nhóm nhạc hai thành viên lừng danh nước Áo còn ghi điểm bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp và sự kết nối chặt chẽ với các khán giả. Sự giao lưu, tương tác thân thiện như rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả.

Liz Mitchell của Boney M.

Đêm nhạc mở đầu cho chuỗi sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên còn chào đón sự trở lại của “Tượng đài Disco thập niên 80” Boney M cùng giọng ca vàng Liz Mitchell. Trong trang phục lộng lẫy, Boney M đã đốt cháy bầu không khí tại Quảng trường Lâm Viên với những bản HIT kinh điển như: Daddy Cool, River Of Babylon, Rasputin, Bahama Mama, No Woman No Cry, Brown Girl In The Ring.

Đặc biệt hơn, trong không khí tưng bừng của mùa lễ hội, Boney M mang đến những ca khúc Giáng Sinh bất hủ từng chinh phục trái tim hàng triệu khán giả trên toàn thế giới: Mary’s Boy Child, Oh My Lord và Feliz Navidad.

Liz Mitchell cùng ban nhạc của mình làm sống lại những ca khúc kinh điển của Boney M.

Boney M không chỉ đơn thuần là một nhóm nhạc mà còn là biểu tượng văn hóa của thập niên 1970-80. Âm nhạc của Boney M trở thành một phần của văn hóa đại chúng với sức ảnh hưởng sâu rộng, truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ khán giả toàn cầu cho đến tận ngày nay. Sự xuất hiện của Boney M đã khiến đêm nhạc Dalat Spring Concert thêm trọn vẹn, trở thành một đêm nhạc huyền thoại khó quên đối với những khán giả tại Đà Lạt mộng mơ.

Sân khấu đẳng cấp quốc tế đầu tiên ở Đà Lạt.

Không chỉ là một sự kiện giải trí, Dalat Spring Concert đã chứng minh sức mạnh lan tỏa vượt thời gian của âm nhạc – một ngôn ngữ toàn cầu có khả năng kết nối con người từ mọi miền và mọi thế hệ.

Thành công bước đầu mở ra triển vọng cho những mùa Dalat Spring Concert tiếp theo, hé lộ khả năng tham gia của những ca sĩ huyền thoại nổi tiếng thế giới như Richard Marx hay Bryan Adams.

Để có một đêm nhạc đẳng cấp quốc tế như vậy, IB Group – đơn vị tổ chức của Dalat Spring Concert đã đầu tư kỹ lưỡng vào hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu hiện đại để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của những nghệ sĩ quốc tế.

Quỳnh An

Ảnh: BTC