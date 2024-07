Sáng nay (4/7), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bến Thành thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức buổi tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ lái xe an toàn cho đội ngũ lái xe, quản lý điều hành vận tải và nhân viên kiểm soát.

Việc tuyên truyền được thực hiện ngay trên xe buýt 2 tầng thoáng nóc, chuyên chạy tuyến city tour Hop-on Hop-off.

Nữ cán bộ CSGT Bến Thành hướng dẫn nghiệp vụ lái xe an toàn cho tài xế và đội ngũ nhân viên vận hành xe buýt 2 tầng thoáng nóc. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Thượng úy Đặng Thị Mỹ Duyên, đại diện Đội CSGT Bến Thành trực tiếp chia sẻ kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin về Luật Giao thông đường bộ với đội ngũ tài xế và nhân viên vận hành xe buýt.

"Bóng hồng" CSGT cũng hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống, hành vi ứng xử, đạo đức tác phong của người lái xe và vai trò của quản lý điều hành vận tải...

Thượng uý Đặng Thị Mỹ Duyên chia sẻ nghiệp vụ lái xe an toàn ngay trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Vụ việc vừa mới xảy ra, liên quan tài xế xe buýt 2 tầng thoáng nóc không chấp hành hiệu lệnh giao thông tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi (quận 1), cũng được Thượng úy Duyên đưa ra để mọi người cùng phân tích.

"Đây là loại hình vận tải hành khách có kích thước lớn phục vụ du lịch, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam cho du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sự việc tài xế lái xe vượt đèn đỏ đã để lại hình ảnh không đẹp, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và hình ảnh thân thiện của xe buýt TP" - Thượng uý Duyên chia sẻ.

Tài xế và đội ngũ nhân viên xe buýt 2 tầng học nghiệp vụ lái xe an toàn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đại diện Công ty Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam cho biết việc tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn giao thông cho đội ngũ nhân viên là vô cùng quan trọng, nhất là đối với việc vận hành loại phương tiện có kích thước lớn và lưu thông trên các tuyến đường nội thành đông đúc.

Sau buổi đào tạo này, công ty sẽ tài trợ tổ chức hướng dẫn cho tất cả các lái xe trên địa bàn TPHCM. Ngoài ra, công ty còn chuẩn bị kế hoạch huấn luyện an toàn phòng chống cháy nổ trên xe chở người.