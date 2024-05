Sáng nay (29/5), tại chợ Bình Tây (quận 6, TPHCM), đại diện Sở giao thông vận tải đã trao quyết định công bố tuyến vận chuyển khách du lịch bằng xe hai tầng thoáng nóc (xe buýt hai tầng) tuyến Sài Gòn - Chợ Lớn City Tour cho Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam vận hành khai thác.

Tuyến xe buýt hai tầng thoáng nóc Sài Gòn - Chợ Lớn City Tour chính thức khai thác vào sáng 29/5. Ảnh: T.K.

Xe buýt mui trần hai tầng có lộ trình khởi hành từ Bến xe buýt Sài Gòn và khu phố Tây Phạm Ngũ Lão (quận 1) rồi đi qua 25 tuyến đường để kết nối quận 5, 6 với tổng cự ly dài 20km. Thời gian chuyến tham quan một vòng không ngừng trên xe buýt khoảng 2 giờ, với tần suất 30 phút/chuyến.

Theo lộ trình, tuyến buýt này có 15 điểm dừng đón trả khách "hop on - hop off". Du khách sẽ được qua các điểm tham quan như cụm kiến trúc cổ: Hội quán Nghĩa An - Chùa Ông, Hội quán Tuệ Thành - Chùa Bà Thiên Hậu, Đình Minh Hương Gia Thạnh, Hội quán Quỳnh Phủ - Chùa Bà Hải Nam, Hội quán Nhị phủ - Chùa Ông Bổn, Nhà thờ Cha Tam, Nhà thờ Giáo xứ Chợ Quán, Thánh đường Hồi Giáo Chợ Lớn, khu nhà cổ đường Hải Thượng Lãn Ông…

Du khách thoả sức ngắm cảnh nội đô TPHCM trên tầng hai xe buýt mui trần. Ảnh: T.K.

Đồng thời, du khách cũng được đi qua cụm di tích lịch sử, địa danh như: Nhà lưu niệm Bác Hồ, UBND TPHCM, Nhà hát Thành phố, đường Nguyễn Huệ, khu lăng mộ và nhà tưởng niệm cụ Trương Vĩnh Ký (hay còn gọi khu lăng mộ Petrus Ký), khu bán tranh đường Trần Phú, Khách sạn Đồng Khánh, Hào Sĩ Phường, Khu phố Tây… Cụm chợ truyền thống, khu vực thương mại là: Bến Thành, Bình Tây, Kim Biên, An Đông, Thương xá Đồng Khánh, Khu phố Đông Y, Phố trang trí, Phố lồng đèn, Chợ hoa Hồ Thị Kỷ…

Những du khách đầu tiên trên tuyến buýt Sài Gòn - Chợ Lớn City Tour. Ảnh: T.K.

Ông Nguyễn Khoa Luân - Giám đốc Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam (đơn vị vận hành khai thác) cho biết tuyến xe buýt này không chỉ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của TPHCM mà còn hứa hẹn sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Chợ Lớn và lân cận.

“Tuyến này giúp du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận với cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại khu vực Chợ Lớn, tiếp cận vùng cảnh quan sông nước "trên bến dưới thuyền" ở quận 6 và quận 8, góp phần khẳng định vị thế của TPHCM như một điểm đến du lịch hàng đầu khu vực” - ông Luân cho hay,

Trước đó, TPHCM đã thí điểm 2 tuyến buýt hai tầng thoáng nóc chở khách du lịch, gồm DL01 (hoạt động từ năm 2019) và DL02 (năm 2022), giá vé dao động từ 100.000-500.000 đồng/người tùy thời gian đi và dịch vụ kèm theo.

Thống kê đến hết quý 1/2024, các tuyến này đã phục vụ khoảng 317.000 lượt khách du lịch.