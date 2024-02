Hơn 20 năm gắn bó với nghề, Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) hiểu rất rõ về những hiểm nguy mà chị và đồng đội phải đối mặt.

Tội phạm ma túy thường là những đối tượng manh động, hoạt động theo đường dây. Đặc biệt, chúng hiểu về mức án rất nặng nếu bị bắt nên sẵn sàng “chống trả đến cùng”. Do đó, đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là “trận đánh” nguy hiểm nhất.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thượng tá Thuý cho biết, việc lên phương án bắt giữ đối tượng đã khó và công tác đấu tranh làm rõ vụ án cũng rất quan trọng. Bản thân là nữ chiến sĩ công an dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng có những lợi thế riêng. Đơn cử, đó là thế mạnh trong tiếp cận tới tâm lý tội phạm.

Chính từ thực tiễn đấu tranh qua hàng trăm vụ án lớn, nhỏ, thường xuyên phải đối diện với tội phạm nguy hiểm, những chuyên án lớn đã tôi luyện nên một trong những “bông hồng thép” của Công an tỉnh Điện Biên.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy tiếp nhận đối tượng đặc biệt nguy hiểm từ công an nước bạn Lào.

Phá đường dây vận chuyển hơn 400 bánh heroin

Tết là thời điểm gia đình sum vầy và đoàn tụ, thế nhưng với người chiến sĩ Công an Nhân dân, những ngày lễ phải xa gia đình là chuyện không hiếm. Bởi tội phạm hoạt động, gây án thì không trừ ngày nào.

“Ngày 26 Tết năm 2020, tôi cùng các cán bộ chiến sĩ phải di chuyển lên 2 huyện Mường Chà và Mường Lay vì nắm được thông tin các đối tượng lợi dụng thời điểm này để vận chuyển ma túy.

Công an tỉnh Điện Biên lấy lời khai một đối tượng trong đường dây hơn 400 bánh heroin được triệt phá thành công. Ảnh: CACC

Khi ấy anh em chúng tôi xác định không có Tết. Ngày 30 Tết, trời mưa tầm tã nhưng anh em vẫn nằm rừng để đánh án. Đúng sáng mùng một Tết thì phá thành công chuyên án. Ngày mùng hai, anh em được về với gia đình”, chị kể lại.

“Trong quá trình thực hiện chuyên án năm 2022, chúng tôi đều xác định tội phạm ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Khi nghĩ đến Tết không được ở sum vầy bên gia đình, ai cũng có chút buồn, nhưng vì sự bình yên của nhân dân, tôi và anh em đã gác lại việc gia đình để thực hiện công việc được tốt nhất”, chị tâm sự.

Chuyên án mà nữ Thượng tá cảm thấy khó khăn và vất vả nhất là 822L vào đầu năm 2023. Công an tỉnh Điện Biên xin chỉ đạo của Bộ Công an phối hợp với một số tỉnh lân cận như Lai Châu và Lào Cai và Công an nước bạn Lào.

Sau 8 tháng xây dựng kế hoạch, tới đầu năm 2023, toàn lực lượng đã tổng công kích và phá thành công chuyên án. Vừa bắt đối tượng tại Việt Nam và vừa bắt kết hợp khám xét bên nước bạn Lào. Các đối tượng khai đã vận chuyển trên 400 bánh heroin. Đây cũng là thành công và khép lại chuyên án 822L”, chị chia sẻ.

Đến 17h ngày 8/1/2023, tại khu vực xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên), Ban chuyên án với sự phối hợp với công an nước bạn Lào bắt giữ 2 đối tượng Phàn Sìn Khi (SN 1996) và Vàng A Vả (SN 1990), cùng trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khi đang giao dịch 28 bánh heroin.

Điều tra mở rộng, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm nhiều đối tượng ở Điện Biên và Lào. Trong đó, Vàng A Vinh (SN 1994, ở huyện Mường Xay, tỉnh U Đom Xay, Lào) được xác định là ông trùm điều hành đường dây. Tính từ tháng 8/2022, đường dây này đã buôn bán tới 400 bánh heroin.

Cơ quan công an bắt giữ nhiều ma túy cũng như nhiều vũ khí nóng trong chuyên án. Ảnh: CACC

Khám xét nhà Vàng A Vinh, ngoài ma tuý lực lượng chức năng còn phát hiện 157 viên đạn các loại, 1 hộp tiếp đạn AK. Điều này cho thấy, giáp mặt tội phạm ma tuý là cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng đằng sau chiến công, là những khoảng lặng, thiệt thòi với bản thân và gia đình. Thượng tá Nguyễn Thị Thúy Hồng chia sẻ: “Trong thời gian dài trực tiếp tham gia nằm vùng, tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc cậu con trai cả và gia đình”.

Thế nhưng, tất cả mọi người trong gia đình đều hiểu và chia sẻ với công việc của chị. Chị cũng “khoe” với giọng đầy tự hào: “Cậu con trai cả không những thấu hiểu mà còn tiếp tục theo đuổi con đường tôi đã chọn. Cháu đang học năm thứ nhất tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Được gia đình thấu hiểu, là những động lực to lớn cho chúng tôi chiến đấu hết mình để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân”.