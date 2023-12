{"article":{"id":"2223087","title":"BSR nhận ‘mưa’ giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi","description":"Ngày 3/12, tại Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13 (2022 - 2023), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có 10 giải pháp đạt giải, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.","contentObject":"<p>Cụ thể, các giải pháp của BSR đạt giải thưởng tại Hội thi <a href=\"https://vietnamnet.vn/sang-tao-khoa-hoc-ky-thuat-tag4538842059065738588.html\" target=\"_blank\">Sáng tạo Kỹ thuật</a> tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13 (2022-2023) gồm: </p>

<p><em>Giải Nhất: </em>Cải tiến hệ thống xuất nhiên liệu FO và tối ưu hóa điều kiện vận hành để nhập bổ sung nguyên liệu cho phân xưởng RFCC qua bến 5&6 và chế biến tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-1-294.png?width=768&s=yy7WI5Msoe6Zv0Uo17TP5A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-1-294.png?width=1024&s=ba8y01Fb1NyQIiNbOhUGzA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-1-294.png?width=0&s=oxzNngICdIvY2lzntnE34g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-1-294.png?width=768&s=yy7WI5Msoe6Zv0Uo17TP5A\" alt=\"BSR 1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-1-294.png?width=260&s=_fjCNagkvkvjT6alz4XNHQ\"></picture>

<figcaption> Đại diện nhóm tác giả các giải pháp đạt giải Nhất của hội thi (đại diện BSR thứ 2 từ phải sang)</figcaption>

</figure>

<p><em>Giải Nhì:</em></p>

<p>- Tối ưu nồng độ phụ gia chống oxi hóa - AO (Antioxidant) trong cấu tử RFCC Naphtha, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của xăng thương phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất của Nhà máy <a href=\"https://vietnamnet.vn/loc-hoa-dau-tag12533585104890683896.html\" target=\"_blank\">Lọc dầu</a> Dung Quất.</p>

<p>- Xây dựng giải pháp văn phòng điện tử (Digital office) để triển khai lộ trình chuyển đổi số tại BSR</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-2-295.png?width=768&s=-fHKyJrFrZF5-LEnSg-Cmw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-2-295.png?width=1024&s=XgMubsUR37ULstgaJD-C_g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-2-295.png?width=0&s=j_nV_GsKo03yYOuUPazsiQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-2-295.png?width=768&s=-fHKyJrFrZF5-LEnSg-Cmw\" alt=\"BSR 2.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-2-295.png?width=260&s=l0_tr6Rnehqg2ADdpfmDGQ\"></picture>

<figcaption> Đại diện tác giả 2 giải pháp của BSR (thứ 4 và thứ 7 từ trái sang) nhận giải Nhì tại Hội thi</figcaption>

</figure>

<p><em>Giải Ba:</em></p>

<p>- Thiết kế cảnh báo sớm các bất thường của unloader van cho máy nén pít tông tại phân xưởng U012, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất</p>

<p>- Giải pháp chế tạo trục và khớp nối trục mới cho các bơm cung cấp nước biển P-3401A/B/C/D/E/F tại phân xưởng U34.</p>

<p>- Giải pháp tối ưu hóa nguồn hơi sử dụng gia nhiệt cho các thiết bị E1522/E1524 để nâng cao hiệu suất các STG, tiết kiệm năng lượng</p>

<p>- Giải pháp nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số trong công tác kiểm tra thiết bị trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất</p>

<p>- Đánh giá hiện trạng và thực hiện cải hoán, tối ưu vận hành để xây dựng phương án thay thế hồ sự cố nước thải</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-3-296.png?width=768&s=M9ajEBdoz-y_Mwkj34E8-A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-3-296.png?width=1024&s=XuYm54HcePN8-NuXpSDQGQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-3-296.png?width=0&s=QmeAVpCXMbPxg_zUPR_Gzg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-3-296.png?width=768&s=M9ajEBdoz-y_Mwkj34E8-A\" alt=\"BSR 3.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-3-296.png?width=260&s=jgpVkJn7NE88LhbXMsKtpw\"></picture>

<figcaption> Nhóm tác giả đạt giải Ba của Hội thi nhận giấy khen của Ban Tổ chức</figcaption>

</figure>

<p><em>Giải Khuyến khích:</em></p>

<p>- Tối ưu chế độ vận hành cho hệ thống làm mát bằng nước biển (chạy 03 bơm thay vì 04 bơm)</p>

<p>- Làm sạch các thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm (E-3301-A/B/C/D/E/F/G) bằng phương pháp kết hợp rửa ngược (back flushing)</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-4-297.png?width=768&s=nzlObs7ni3GR39-O0synQw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-4-297.png?width=1024&s=wTH9bMOL7LnoYiCF-xhgzw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-4-297.png?width=0&s=_0OvKiUUx5_nubMgfZ1SpQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-4-297.png?width=768&s=nzlObs7ni3GR39-O0synQw\" alt=\"BSR 4.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-4-297.png?width=260&s=3uwootVkujzx_YRxcKC27Q\"></picture>

<figcaption> Đại diện nhóm các tác giả đạt giải Khuyến khích nhận giải thưởng</figcaption>

</figure>

<p>Theo đó, BSR là doanh nghiệp có số lượng giải nhiều nhất và đạt nhiều giải cao.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-5-298.png?width=768&s=HQV_rAeKNkEotOpBZXBldg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-5-298.png?width=1024&s=2ba7x6146fzDnCb_PhpH7g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-5-298.png?width=0&s=U4QPUP_C7QK5coc0AXbJrA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-5-298.png?width=768&s=HQV_rAeKNkEotOpBZXBldg\" alt=\"BSR 5.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-5-298.png?width=260&s=AcrRNfrOHW7SXyv9RTP9Eg\"></picture>

<figcaption> Ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR đại diện nhận giải thưởng đơn vị có nhiều giải pháp tham dự Hội thi và nhiều giải pháp đạt giải</figcaption>

</figure>

<p>Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Tố - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Hội thi năm nay có sự tham dự của 41 giải pháp dự thi, theo 5 lĩnh vực: CNTT, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Giáo dục và đào tạo.</p>

<p>Tại cuộc họp đánh giá chung khảo, Thường trực Hội đồng giám khảo đã phân tích đánh giá, so sánh một cách khoa học, khách quan và thống nhất 35 giải thưởng, bao gồm: 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.</p>

<p>“Qua Hội thi, cho thấy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, vận dụng và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, và đời sống được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, chú trọng đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội; nhất là bước đầu đã có một số đơn vị, doanh nghiệp tiếp cận được công nghiệp 4.0. Các giải pháp đã có nhiều tính mới, tính sáng tạo, nhất là các giải pháp đã và đang áp dụng tại nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh mang lợi hàng trăm tỷ đồng/năm như các giải pháp của Công ty BSR, Công ty Doosan Vina, Điện lực Quảng Ngãi… góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách cho địa phương”, ông Huỳnh Văn Tố nhấn mạnh.</p>

<p><strong>Đức Chính - Thành Linh</strong></p>","displayType":1,"options":4,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/bsr-nhan-mua-giai-thuong-tai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-quang-ngai-2223087.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-nhan-mua-giai-thuong-tai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-quang-ngai-292.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-nhan-mua-giai-thuong-tai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-quang-ngai-293.png","updatedDate":"2023-12-05T10:20:15","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"05/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223072","title":"Bia Saigon Gold phiên bản Tết Rồng thu hút khách hàng doanh nghiệp","description":"“Quà tặng vàng cho năm Rồng hoàng kim” - Bia Saigon Gold được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng bởi sự mới lạ cả về mặt hình thức lẫn ý nghĩa.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bia-saigon-gold-phien-ban-tet-rong-thu-hut-khach-hang-doanh-nghiep-2223072.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bia-saigon-gold-phien-ban-tet-rong-thu-hut-khach-hang-doanh-nghiep-252.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222846","title":"Tiềm năng bùng nổ của mô hình one-stop shop LaGaia","description":"Trong Shark Tank Việt Nam mùa 6 tập 8, chuỗi thư giãn sức khỏe và làm đẹp thiết yếu cho cả gia đình LaGaia đã thuyết phục thành công Shark Minh Beta ‘chốt deal’ 39 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tiem-nang-bung-no-cua-mo-hinh-one-stop-shop-lagaia-2222846.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tiem-nang-bung-no-cua-mo-hinh-one-stop-shop-lagaia-1422.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222835","title":"MSB được The Banker vinh danh là ngân hàng của năm","description":"Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng của năm 2023” do The Banker, ấn phẩm của Tạp chí tài chính uy tín quốc tế The Financial Times trao tặng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/msb-duoc-the-banker-vinh-danh-la-ngan-hang-cua-nam-2222835.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/msb-duoc-the-banker-vinh-danh-la-ngan-hang-cua-nam-1432.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222628","title":"Triết lý ‘bổn phận ấm êm’ của công ty thiết kế Len’s Decor","description":"Từ một nhóm nhỏ 3 thành viên, Len’s Decor đã có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, nội thất. 