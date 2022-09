BTC Miss Grand Vietnam xin lỗi về phần thi áo tắm nhiều 'sạn'

Sau bài góp ý của VietNamNet về vòng thi áo tắm Miss Grand Vietnam 2022 cùng các ý kiến của khán giả, BTC Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã có những chia sẻ đăng trên fanpage cuộc thi.

''Chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn khán giả đã theo dõi và chờ đợi vòng thi Best in Swimsuit ngày hôm qua 19/9. Vì lý do trời mưa to từ trưa đến tận 16h chiều nên chúng tôi bắt đầu chương trình trễ hơn so với dự kiến.

Các thí sinh bên bể bơi.

Nhằm tạo không gian mới lạ cho phần thi này, chúng tôi quyết định chọn lựa khu vực hồ bơi làm sàn catwalk dành cho các thí sinh. Tuy nhiên không gian bị ảnh hưởng do thời tiết cũng khiến cho mọi sự chuẩn bị của BTC trở nên không còn đẹp mắt như các bạn kỳ vọng.



BTC xin ghi nhận những nhận xét, đánh giá từ quý khán giả. Mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các thí sinh và theo dõi những vòng thi sắp tới tại Miss Grand Vietnam - phía Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022''.