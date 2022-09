Miss Grand Vietnam 2022 gây thất vọng với buổi thi áo tắm

Vòng thi áo tắm của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 mới diễn ra tại TP.HCM. Đây là phần thi nhận được sự quan tâm và thu hút lớn từ người hâm mộ sắc đẹp.

Tuy nhiên, trước khi phần thi bắt đầu, BTC thông báo thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo (nghệ danh Nguyên Thảo) không thể tham gia tranh tài vì lý do sức khỏe khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Trên trang cá nhân, Nguyên Thảo cũng thông báo tình trạng sức khỏe nhằm trấn an người hâm mộ và cố gắng lấy lại sức nhanh nhất để hoàn thành các phần thi.

Nguyên Thảo sốt cao, vắng mặt ở phần thi thi áo tắm Miss Grand Vietnam 2022.

Với sự hướng dẫn của siêu mẫu Quỳnh Anh, top 51 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 thể hiện màn trình diễn tự tin, mang dấu ấn cá nhân nhằm chinh phục ban giám khảo. Theo tinh thần giải trí, phóng khoáng qua từng bước catwalk, nhiều cô gái sáng tạo khi kết hợp các động tác tay và biểu diễn hình thể. Song, cũng có nhiều thí sinh chưa biết tiết chế, catwalk chưa vững dẫn đến vấp nhẹ.

Mai Ngô, Thiên Hương, Tuyết Như, Võ Thị Thương,... là những cái tên nhận được nhiều lời khen của khán giả nhờ màn trình diễn cuốn hút. Ngược lại, người mẫu Quỳnh Châu được góp ý cần tiết chế các động tác biểu diễn và cải thiện hình thể. Sau khi kết thúc phần thi, người đẹp Lâm Đồng gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng thời tiếp thu các ý kiến đánh giá và hứa sẽ khắc phục trong các vòng tiếp theo

Ngoài ra, khâu tổ chức show diễn cũng gặp phản ứng trong phần lớn khán giả theo dõi cuộc thi. Phần quay hình gặp nhiều hạn chế khi các góc quay không khai thác tốt vẻ đẹp và kỹ năng của các thí sinh. Đa phần các góc quay bắt nửa người, nghiêng ngả khiến người theo dõi khó hiểu, tranh cãi khi không thể thưởng thức được trọn vẹn phần thi.

Bên cạnh đó, việc BTC lựa chọn đường catwalk không hợp lý, các thí sinh trình diễn trên sân cỏ khó bắt sáng, trong khung cảnh nhiều cây cối khiến góc quay mặt thí sinh bị mờ và tối. Phần nhạc của chương trình cũng nhận nhiều lời chê bai vì tiết tấu chưa sôi động, không phù hợp với không khí của buổi thi.

Chương trình còn gây thất vọng cho khán giả khi lùi giờ thi đến gần 2 tiếng. Đông đảo người hâm mộ theo dõi từ 14h30 như đúng lịch được cập nhật trên fanpage nhưng đến khoảng 16h chương trình mới chính thức diễn ra.

Top 10 đề cử Best in Swimsuit Miss Grand Vietnam 2022.

Kết thúc buổi thi, top 10 đề cử Best in Swimsuit Miss Grand Vietnam 2022 do ban giám khảo bình chọn gọi tên các cô gái: Anh Thư, Võ Thị Thương, Thùy Trâm, Tuệ Anh, Thiên Hương, Tuyết Như, Vân Anh, Quỳnh Châu, Vi Anh, Thảo Ly. Việc Mai Ngô, Julie Đoàn,... vắng mặt trong đề cử gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Bên cạnh phần thưởng từ cuộc thi, cô gái chiến thắng phần thi này cũng sẽ giành tấm vé bước thẳng vào Top 20 chung cuộc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngoài ra, thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn sẽ có cơ hội thực hiện bộ ảnh đặc biệt cùng đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Trúc Tâm