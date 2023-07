Chiều 30/7, BTC show BlackPink chính thức mở bán thêm vé cho đêm diễn Born Pink ngày 2. Cụ thể, vé phát hành thêm cho đêm diễn này được mở bán trực tiếp ở quầy vé tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) và bán trực tuyến trên website BTC công bố.

Trước đó, tối 29/7, khoảng 30.000 khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình được nhóm BlackPink chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc và vũ đạo ấn tượng. Sau thành công của đêm diễn đầu, "vé chợ đen" tăng mạnh, đội giá cao gấp 4-5 lần giá gốc, đỉnh điểm giá vé VIP từ 10.000.000 đồng/cặp tăng lên 40.000.000 - 50.000.000 đồng/cặp. Nhiều người muốn mua vé xem đêm 2 nhưng bức xúc vì mức giá tăng vọt.

Trước tình trạng trên, BTC show Born Pink bất ngờ bán thêm vé ngay sát giờ diễn khiến người hâm mộ nhóm nhạc vui mừng. Khán giả có thể mua được vé giá gốc, tránh trường hợp lừa đảo, phe vé, vé không hợp lệ. BTC thông báo: "Quầy bán vé trực tiếp được mở bán ngay tại sân vận động Mỹ Đình, phương thức thanh toán duy nhất bằng tiền mặt. Những khách thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt sẽ được nhận đầy đủ vòng tay và vé. Với những khách mua vé trực tuyến, vui lòng đến khu vực đổi vòng tay để nhận vòng".

4 cô gái của BlackPink. Ảnh: Hoa hậu Kỳ Duyên.

Tối 29/7, sau phần mở màn tiết mục How You Like That, Whistle, Pretty Savage, nhóm chào khán giả bằng tiếng Việt. Rosé và Lisa chia sẻ rằng trời lúc chiều đổ mưa nhưng may mắn đã tạnh.

BlackPink mang đến những màn vũ đạo điêu luyện trên sân khấu cũng như những giai điệu quen thuộc đã hút tỷ lượt xem trên YouTube. Ngoài phần diễn nhóm, các thành viên cũng có màn solo. Nếu như Jisoo chọn ca khúc Flowers thì Jennie bốc lửa với You and Me.

Điểm nhấn của đêm nhạc là màn biểu diễn của 4 cô gái nhóm BlackPink khi cover điệu nhảy See tình - một bản hit đình đám của Hoàng Thuỳ Linh. Jennie dạy vũ đạo ca khúc này cho các thành viên BlackPink ngay trên sân khấu. Khán giả hò reo không ngớt trước khoảnh khắc vô cùng đáng yêu và liên tục hát theo lời ca khúc See tình.

Ngoài vũ điệu đẹp mắt, giọng hát nội lực, 4 cô gái nhóm BlackPink cũng ghi điểm bởi sự thân thiện khi cố gắng nói tiếng Việt. Gần 2 tiếng đồng hồ, các khán giả có mặt ở SVĐ Mỹ Đình đều phấn khích hát theo từng tiết mục. Họ không quên lấy điện thoại ghi lại hình ảnh trên sân khấu dù những người ở xa dường như chỉ nhìn thấy 4 cô gái qua màn hình.

Diệu Thu