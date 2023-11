Những tác phẩm đoạt giải được ban giám khảo chọn từ 21.474 bức ảnh gửi từ hơn 96 quốc gia và vùng lãnh thổ về tranh tài. Các bức ảnh ghi lại những bức chân dung tuyệt đẹp, vui tươi của các loài động vật trong tự nhiên cũng như các loài có nguy cơ tuyệt chủng đang đấu tranh để sinh tồn và tác động của ô nhiễm và biến đổi khí hậu.

Người đoạt giải cao nhất năm 2023 là nhiếp ảnh gia Jacquie Matechuk đến từ Canada với bức ảnh có tựa đề "He Look to the Heavens - Ngước nhìn bầu trơi", phần thưởng là 3.000 USD.

Chủ tịch Nature Talks, Marco Gaiotti, cho biết bức ảnh được ban giám khảo chọn vì có “tính ba chiều” của ánh sáng và màu sắc hòa quyện với rêu từ cây vả, làm nổi bật nét đặc trưng của chú gấu.

Nữ nhiếp ảnh gia Jacquie Matechuk cho biết: “Trải dài hơn 8.000 km, dãy núi Andean chiếm hơn 1/4 diện tích đất ở Ecuador”. "Nơi đây đa dạng về sinh học và cũng là nhà của một loài vật độc đáo được gọi là gấu đeo kính. Trong hình ảnh này, Tony, một con gấu đeo kính đực to lớn và thường xuyên di chuyển qua những vùng này, đã trèo lên một cây vả hàng thế kỷ để tìm nơi ẩn náu dưới ánh nắng giữa trưa."

"Trong 11 ngày ở độ cao khoảng 8.000 feet so với mực nước biển, chúng tôi đi bộ theo những con đường thẳng đứng lên xuống các bức tường hẻm núi, đi bộ qua những con lạch, tránh những trận mưa như trút nước và thường xuyên lội qua bùn để quan sát những chú gấu xinh đẹp này. Chúng tôi đã giữ một khoảng cách tôn trọng để đảm bảo sự thoải mái cho gấu đeo kính và điều đó đã được đền đáp xứng đáng".

"Nature Photographer of the Year" là cuộc thi nhiếp ảnh được tổ chức thường niên, cho đến nay đã được 8 năm, thu hút sự quan tâm lớn từ các nhiếp ảnh gia, nhà làm phim, nhà bảo tồn thiên nhiên,... trên toàn thế giới.

Qua các năm, Cuộc thi "Nature Photographer of the Year" bình chọn ra 11 tác phẩm chiến thắng, dựa trên từng hạng mục như loài chim, động vật có vú, cây cối, ảnh thiên nhiên,...

Dưới đây là một số tác phẩm đạt giải đáng chú ý khác

Giải Nhất trong hạng mục về chim thuộc về nhiếp ảnh gia Hermis Valiyandiyil với bức ảnh “Lời thì thầm của bình minh”. Bức ảnh này được chụp từ hồ Al Qudra ở Dubai.

Nhiếp ảnh gia Hungary Imre Potyó giành giải nhất hạng mục “động vật khác” với bức ảnh “Bướm tháng 12” được chụp ở Đồi Börzsöny, Hungary.

"Vào một buổi tối lạnh giá, tôi đang chụp bó hoa tuyệt đẹp này thì một con bướm đêm tháng 12 đột nhiên bay lượn xung quanh tôi".

Đoạt giải nhất trong hạng mục “Phong cảnh” là bức ảnh “Chỏm băng Austfonna” của Thomas Vijayan. Chỏm băng Austfonna được xếp hạng là mỏm băng lớn thứ ba trên thế giới, nằm trên Đảo Nordaustlandet trong quần đảo Svalbard của Na Uy.

Nữ nhiếp ảnh gia Mỹ Renee Capozzolas giành giải nhất hạng mục “Dưới nước” với bức ảnh chụp

một con Ốc anh vũ giấy cưỡi trên lưng một con sứa được chụp ngoài khơi Anilao ở Vịnh Balayan, Batangas, Philippines.

Nhiếp ảnh gia người Bỉ Jonathan Lhoir giành giải nhất hạng mục “Chân dung động vật” cuộc thi ảnh Nature TTL Photographer of the Year 2023 với bức ảnh chụp một con hồng hạc màu hồng ở vùng Camargue của Pháp.

Giải nhất hạng mục Thực vật và Nấm của nhiếp ảnh gia David Maitland đến từ Vương Quốc Anh.

Giải nhất hạng mục Nghệ thuật Thiên nhiên thuộc về nhiếp ảnh gia J Fritz Rumpf, sống tại Mỹ.

Nhiếp ảnh gia Singapore XJ Toh giành giải nhất hạng mục "Con người và Thiên nhiên".

Giải thưởng hạng mục “Đầu tư” gọi tên nhiếp ảnh gia Fernando Constantino Martínez Belmar với bức ảnh chụp loài báo đốm có nguy cơ tuyệt chủng ở rừng rậm Maya.

Giải nhất hạng mục “Đen và Trắng” thuộc về nhiếp ảnh gia Jodi Frediani​

Một số bức ảnh ấn tượng khác tại Cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên nhiên của năm 2023: