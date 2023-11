Theo Euronews đưa tin, lệnh cấm tạm thời được đưa ra có nghĩa là những du khách vui chơi đêm khuya không còn có thể mua đồ uống hoặc đồ ăn mang đi từ các cửa hàng, quầy hàng, quán bar có chỗ ngồi bên ngoài và thậm chí cả máy bán hàng tự động.

Theo quy định mới, lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ nửa đêm đến 6 giờ sáng các ngày trong tuần và từ 1 giờ 30 sáng đến 6 giờ sáng các ngày thứ Sáu và thứ Bảy cho đến ít nhất là ngày 19/11.

Các quy định mới được đưa ra sau khi người dân địa phương phàn nàn về tiếng ồn do cuộc sống về đêm trong khu vực gây ra.

Một người dân bức xúc nói: “Tôi không thích ý tưởng về một thành phố 24 giờ, không có giờ làm việc và luôn mở cửa”.

Giuseppe Sala, thị trưởng thành phố Milan cho biết: “Tôi tin rằng các thành phố cũng nên nghỉ ngơi như người dân chúng ta và có lịch trình phù hợp với mọi người”.

Là một phần của lệnh cấm tạm thời, những người "thích tiệc tùng" cũng bị cấm mua đồ uống và đồ ăn nhẹ từ các cửa hàng, người bán hàng rong, quán bar có chỗ ngồi ngoài trời và máy bán hàng tự động. Ngoài ra, người bán hàng rong không được phép bán hàng ở khu vực này vào buổi tối.

Các biện pháp đã được thực hiện để giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống ồn ào về đêm, đặc biệt là ở Porto Venezia, khu vực giải trí về đêm sầm uất của cộng đồng LGBT+.

Ủy ban Cư dân Lazzaretto kêu gọi chính quyền thành phố thực hiện các biện pháp để giải quyết các vấn đề về tiếng ồn và an toàn. Marco Granelli, cố vấn an ninh thành phố Milan, cho biết các biện pháp này nhằm đảm bảo không gian công cộng an toàn và chất lượng cao cho người dân.

Đây không phải là lần đầu tiên các biện pháp như vậy được thực hiện để hạn chế những du khách vui chơi ồn ào ở Milan. Vào tháng 5 năm 2020, việc bán rượu mang đi đã bị cấm từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng sau khi người dân vi phạm các quy định an toàn về COVID-19

Thủ đô thời trang và tiệc tùng của Ý đang cố gắng cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Chính quyền thành phố cũng đã đề xuất cấm các phương tiện giao thông cá nhân ở trung tâm thành phố để giảm lượng khí thải và làm cho thành phố trở nên đáng sống hơn.

Thành phố Milan mỗi năm vẫn thu hút hàng triệu du khách ghé thăm cũng như tham gia vào các hội chợ được tổ chức quanh năm cũng như các màn trình diễn thời trang cao cấp.