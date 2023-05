Ngày 19/5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023).

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”, được phát động tại Bình Định ngày 9/1.

Sau khi phát động, 63/63 tỉnh thành có bài dự thi với số lượng là 1.549.050 bài. Bức thư giành giải Nhất thuộc về em Đào Khương Duy, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (huyện Bình Đại, Bến Tre).

Cậu bé quê xứ dừa đã sáng tạo ra một siêu anh hùng của chính mình là S-24/7. Chữ S là chữ cái đầu tiên của nhiều từ trong tiếng Anh mang ý nghĩa là siêu anh hùng, hy sinh, sự an toàn. Siêu anh hùng này dành toàn bộ thời gian, sức lực để chiến đấu với gã hung thần tai nạn giao thông, đảm bảo mọi con đường trên thế giới đều an toàn với trẻ em.

Chàng siêu anh hùng của Đào Khương Duy đến từ hành tinh Love – 365, với ý nghĩa ngày nào trong năm của các cư dân hành tinh này cũng đầy ắp tình yêu thương. Bằng trí tưởng tượng bay bổng, giàu cảm xúc và ngôn từ mộc mạc, bức thư siêu anh hùng S-24/7 gửi cha mẹ thương yêu ở hành tinh Love-365 của cậu bé xứ dừa đã chinh phục Ban giám khảo và giành giải Nhất.

Bức thư của em Đào Khương Duy đã được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ để dự thi Quốc tế.

Cũng tại cuộc thi, các giải pháp các em đưa ra rất phong phú: Xóa sổ những con đường xuống cấp, lắp đặt biển báo, rào chắn, ngăn chặn những người vi phạm an toàn giao thông như uống rượu bia, đua xe, phóng nhanh vượt ẩu, cải tạo những con đường đến trường cho học sinh miền núi, nông thôn, nhắc nhở đội mũ bảo hiểm, học và hiểu luật an toàn giao thông, sáng chế các loại phương tiện giao thông an toàn cho trẻ em, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng cho trẻ em, thiết kế cảm ứng an toàn trên các phương tiện giao thông hoặc thiết kế đèn giao thông có cảm ứng kết nối với người bị chứng mù màu…

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trưởng ban tổ chức cuộc thi, chia sẻ, thời gian qua, cuộc thi viết thư UPU trên toàn quốc ngày càng thu hút đông đảo các em học sinh tham gia và Việt Nam đã có nhiều bức thư đạt giải cao quốc tế.

Đây là thành tích rất đáng tự hào khi các em thiếu nhi của chứng tỏ tinh thần nhân văn quốc tế và trách nhiệm xã hội đối với các vấn đề toàn cầu của học sinh Việt Nam.

Thứ trưởng mong trong thời gian tới, cuộc thi sẽ được triển khai rộng khắp hơn nữa để tôn vinh các giá trị nhân văn, để học sinh, thiếu niên cả nước nhận thức và thực hiện thông qua các bức thư sáng tạo.

Bộ TT&TT mong rằng với việc tổ chức cuộc thi viết thư UPU quốc tế hàng năm, các em thiếu nhi sẽ tiếp tục tham gia với các bài thi có chất lượng.

Các cơ quan tổ chức cuộc thi ở Trung ương, ở địa phương, các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, cán bộ Đoàn, cán bộ Đội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Tổ chức cuộc thi trong việc hướng dẫn, tổ chức tốt hơn nữa để cho học sinh tham gia.