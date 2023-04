Đào Khương Duy sinh năm 2011, hiện là học sinh lớp 6/1, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Mời quý độc giả đọc bức thư đoạt giải Nhất Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 của Khương Duy:

Chủ đề: Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trái Đất, Chủ Nhật ngày 19 tháng 11

Cha mẹ yêu thương,

Là chàng trai S-24/7 dũng cảm của cha mẹ đây ạ!

Những ngày qua, cha mẹ và các cư dân hành tinh Love-365 có luôn hạnh phúc, bình an không?

Con viết lá thư này từ Trái Đất, nơi con đang thực hiện sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em.

Hành tinh xanh tuyệt đẹp này là ngôi nhà chung của 8 tỉ người, trong đó có khoảng 2 tỉ trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Ấy vậy mà mỗi ngày, có hàng trăm trẻ em rời tổ ấm đi học, đi chơi… rồi mãi mãi không về nhà hoặc trở về với cơ thể lẫn tinh thần không còn lành lặn bởi chẳng may gặp phải gã hung thần Tai Nạn Giao Thông.

Cứ mỗi 4 phút trôi qua, gã hung thần ấy lại cướp đi vĩnh viễn của Trái Đất một thiên thần nhỏ, gieo rắc nỗi đau và niềm ám ảnh khôn nguôi trong lòng những người ở lại.

Gã tung hoành táo tợn đến mức khiến tai nạn giao thông đường bộ trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em và trẻ vị thành niên toàn địa cầu.

Thưa cha mẹ,

Với siêu mắt thần, con có thể nhìn thấy trước những vụ tai nạn giao thông trẻ em khắp Trái Đất. Dù là châu Âu hay châu Á, châu Mỹ hay châu Phi… con đều đến được ngay nhờ siêu năng lực phân thân và xuyên không gian nhanh hơn cả ánh sáng.

Để tránh gây chú ý với loài người bởi hình dáng khác lạ của mình, con thường biến hình để đi trước gã hung thần Tai Nạn Giao Thông một bước.

Có khi con là chú cảnh sát giao thông, ân cần đưa nhóm em nhỏ qua đường.

Có lúc con là bác bảo vệ trường, nhắc nhở phụ huynh luôn đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn cho bé.

Có khi con là cô lao công, ngừng tay chổi để khuyên em nhỏ đi bộ trật tự đúng phần đường.

Có lúc con là cơn gió ngược, khiến mọi xe cộ chạy dưới 30 km/giờ khi đến khu vực có nhiều trẻ em.

Mỗi ngày, con phải rất nhiều lần dùng siêu năng lực hoán đổi ý nghĩ để thay thế những ý nghĩ rất nguy hiểm, sai trái của con người như phóng nhanh, vượt ẩu, chạy xe ngược chiều… bằng ý nghĩ đúng đắn “an toàn luôn trên hết”.

Con nhanh hơn ánh sáng, mạnh hơn bão vũ trụ… nhưng siêu năng lực lớn nhất và quý giá nhất con có chính là TÌNH YÊU THƯƠNG muôn loài, bởi con ra đi từ hành tinh Love-365.

Cảm ơn cha mẹ đã đặt tên con là S-24/7. Ngẫu nhiên làm sao, chữ S ấy là khởi đầu của nhiều từ ngữ đẹp đẽ ở Trái Đất: Super hero (siêu anh hùng), sacrifice (hi sinh), safety (sự an toàn). Siêu anh hùng con sẵn sàng hi sinh vì sự an toàn của mọi trẻ em, chẳng quản đêm ngày.

Nhưng con hiểu rõ rằng một siêu anh hùng dù toàn năng đến đâu cũng khó có thể khiến mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em mãi mãi. Điều tuyệt vời ấy chỉ có thể xảy ra khi mỗi người đều hiểu biết đầy đủ và tuân thủ nghiêm túc luật giao thông.

Đó cũng sẽ là thời khắc gã hung thần Tai Nạn Giao Thông bị hút vào siêu hố đen vũ trụ và bị giam cầm vĩnh viễn ở đó.

Cha mẹ thương yêu,

Khi con viết những dòng này, khắp địa cầu đang tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Chủ Nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là ngày nhắc nhở mỗi người rằng tai nạn giao thông không phải là chuyện của riêng cá nhân, quốc gia, châu lục hay hành tinh nào, rằng trẻ em là tương lai của thế giới và tất cả trẻ em xứng đáng được về nhà an toàn!

Ai đi xa cũng mong về nhà, kể cả siêu anh hùng. Khi nào mọi con đường trên Trái Đất đã thật sự an toàn với trẻ em, con sẽ quay về tổ ấm. Ngày ấy có lẽ còn xa vời vợi nhưng mong cha mẹ hãy cùng con ấp ủ niềm tin và hi vọng nhé!

Xin nhờ làn gió vũ trụ mát lành gửi lá thư này đến cha mẹ, cùng nụ hôn ngọt ngào và cái ôm thật chặt của con.

Con nhớ thương cha mẹ rất nhiều!

S-24/7