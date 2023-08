Những căn nhà được người dân làng chài sung sướng gọi là “biệt thự” nằm trong khu định cư cho đồng bào sinh sống trên sông Đồng Sau Cách, thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ có quy mô hơn 1ha với tổng mức đầu tư gần 6,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện.

Khu định cư "trong mơ" này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định triển khai vào tháng 3/2022, trong dự án xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông. Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã rà soát, xác định 28 hộ đủ điều kiện để cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở tại xã Thiệu Vũ. Tổng diện tích đất giao cho các hộ là 3.791m2, mỗi hộ được giao từ 100,8m2 đến 153,2m2 tùy theo nhân khẩu.

Đến ngày 14/8, dự án được hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư được đầu tư đồng bộ từ hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao và tiêu chí hạ tầng quy hoạch đô thị.

Việc xây dựng nhà ở được các hộ tiến hành đồng loạt, hiện 28/28 hộ đã xây dựng xong nhà ở và các công trình phụ trợ, rời thuyền chuyển về sinh sống tại khu tái định cư.

Để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào sinh sống trên sông ổn định cuộc sống sau khi lên bờ, huyện Thiệu Hóa đã xây dựng phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người dân... Huyện rà soát, phân loại các đối tượng lao động trong độ tuổi có nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề giới thiệu làm việc tại công ty may VN Capital, xã Thiệu Vũ, công ty May Vạn Hà, công ty May Thiệu Đô và các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn.

Những lao động cao tuổi được nhận việc của cơ sở sản xuất nghề tiểu thủ công nghiệp (mây giang xiên, làm mi mắt giả) về làm tại nhà…

Ông Nguyễn Văn Kim, 71 tuổi, vui mừng lần đầu tiên được ở trong căn nhà mới trên bờ. Ông bảo, gia đình ông đã bao nhiêu thế hệ sinh sống lênh đênh trên sông nước. Vợ chồng ông sinh được 7 người con, sống chui rúc trong chiếc thuyền nhỏ trên sông, miếng ăn hàng ngày còn chưa đủ nên chưa bao giờ ông nghĩ mình lại được sinh sống trên bờ.

Trước đây, người dân sống sông phải chịu cảnh không điện, không nước sạch. Nay về nhà mới có điện, có nước sạch… họ không còn phải sống trong cảnh tạm bợ, ăn uống mất vệ sinh, ốm đau bệnh tật.

Có nhà mới, người dân được sắm đồ đạc cho gia đình. Được lên bờ, thoát khỏi cuộc đời sông nước là bước ngoặt của người dân làng chài. Từ hôm nay, họ không còn phải đêm lo ngày sợ vào mùa bão. Từ nay, con cháu sẽ được cắp sách tới trường học hành đầy đủ.