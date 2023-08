XEM CLIP:

Hiện trường nơi 4 mẹ con ở Khánh Hòa tử vong.

Tang thương ập tới một gia đình

Ngày 24/8, thôn Vĩnh Đông (xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) vẫn chưa hết xôn xao trước việc gia đình có 4 mẹ con tử vong. Dưới nắng trưa gay gắt, cờ tang trơ trọi trước căn nhà cấp bốn của ông Hồ Xuân Hải (52 tuổi) - người duy nhất còn sống, trong khi vợ và 3 con gái của ông đã tử vong vào hôm qua.

Căn nhà mọi khi náo nhiệt tiếng người nói, nay chìm trong không khí tang thương khi 4 chiếc quan tài đặt cạnh nhau giữa nhà.

Quấn khăn tang trên đầu, bà Nhung (em gái vợ ông Hải) cùng người thân đón khách tới chia buồn và lo liệu tang sự. Với vẻ mặt bần thần, bà Nhung bảo, không thể tin tai họa kinh hoàng đã ập đến với gia đình chị gái chóng vánh đến vậy.

Dòng người lặng lẽ viếng 4 mẹ con xấu số.

Bà Nhung chia sẻ, chị gái vừa mất là con thứ 3 trong gia đình 4 anh em. Chị của bà Nhung lấy ông Hải, sinh được 3 con gái. Nguồn mưu sinh chính của gia đình chị gái là làm trang trại heo, cách nhà khoảng 1km.

Ý thức được cha mẹ vất vả, các cháu đều ngoan, lễ phép và học giỏi. Cô cháu gái lớn (21 tuổi) đang là sinh viên Đại học Y dược Huế, dịp nghỉ hè về nhà chơi ít hôm thì xảy ra chuyện đau lòng.

"Các cháu còn bao nhiêu ước mơ nhưng giờ đều dang dở. Tôi mới thấy họ đó mà... Sao gia đình tôi phải hứng chịu thảm họa vậy”, bà Nhung vừa nói vừa khóc khi nhìn di ảnh chị gái và 3 cháu.

Bà Nhung đau buồn trước sự ra đi của chị gái và các cháu.

Mẹ của bà Nhung (bà ngoại của 3 cháu vừa mất) bật khóc tức tưởi, có lúc nằm vật xuống vì kiệt sức, khiến những người đến viếng đều chạnh lòng xót xa. Thi thoảng, cụ bà ấy lại nhắc tới những ký ức về các cháu xấu số: “Các cháu ngoan hiền, lễ phép và chăm học vậy.... Rồi còn bảo khi lớn đi làm có tiền sẽ mua quà tặng bà, vậy sao nỡ bỏ ngoại ra đi con ơi…”

Cụ bà đau xót vì mất con và 3 cháu.

4 mẹ con xấu số trong ký ức hàng xóm

Tại đám tang, anh Trương Minh Hùng (44 tuổi) không giấu được nỗi buồn khi nhìn 4 chiếc quan tài đặt cạnh nhau giữa nhà, chờ di quan vào chiều nay.

Trưa qua, anh Hùng ở trang trại gà, cách nhà chưa tới 1km, thì vợ gọi tới báo hung tin. Người vợ giọng hốt hoảng nói gia đình hàng xóm gặp nạn, bảo anh về đưa ông Hải đi cấp cứu.

Về tới nơi, anh Hùng run rẩy khi thấy 4 mẹ con đã tử vong. Anh sau đó đưa ông Hải vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Anh Trương Minh Hùng buồn bã khi nhắc về gia đình hàng xóm.

Nói về gia đình hàng xóm sát vách, anh Hùng cho biết đó là những con người thân thiện. Ông Hải làm trang trại nuôi heo, vợ cũng phụ việc. Vợ chồng ông Hải sống với nhau nhiều năm nhưng hiếm khi to tiếng, hoặc xảy ra hiềm khích với xung quanh.

Anh Hùng chia sẻ, 3 con gái của ông Hải học giỏi, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, lễ phép với mọi người. “Trước khi sự việc xảy ra, tôi không thấy vợ chồng anh ấy có gì bất thường, còn cô con gái học ở Huế vừa về nhà được ít hôm”, anh Hùng nói.

Tới tiễn biệt những người hàng xóm xấu số, ông Trịnh Quý (64 tuổi) nhẹ nhàng kể lại chuyện vợ chồng ông Hải dựng nhà ở nơi này hơn 15 năm. Từ ngày chuyển về đây ở, gia đình ông Hải chưa làm mất lòng ai trong xóm. “Không ai ngờ chỉ trong buổi sáng mà vợ và 3 người con của ông Hải đã ra đi mãi mãi”, ông Quý ngậm ngùi nói.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, phát hiện dấu hiệu phạm tội trong vụ án.

Trước đó, sáng 23/8, mọi người phát hiện vợ và 3 con gái ông Hải tử vong trong nhà. Gần đó, ông Hải nằm thoi thóp với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Hàng xóm liền đưa ông Hải đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để cấp cứu.

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán, cấp cứu, chăm sóc y tế, súc rửa dạ dày, truyền dịch, điều trị triệu chứng liên quan, ông Hải qua nguy kịch.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến 4 mẹ con tử vong là do ngộ độc khí CO.

Liên quan vụ việc trên, ông Hải bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi "Giết người". Ông Hải bị điều tra với cáo buộc sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.

Bước đầu, ông Hải thừa nhận gia đình vỡ nợ, không có khả năng chi trả khi đầu tư trang trại heo. Do túng quẫn, ông Hải tìm hiểu, mua bình CO rồi đầu độc cả gia đình khi đang ngủ. Ông Hải cũng hít khí độc nhưng không chết.