Ngày 5/6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, quyết định truy nã Phan Thanh Hưng về tội Giết người. Bị can Hưng đã đoạt mạng 3 người ở thôn Xuân Đông (xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh) rồi lẩn trốn.

Truy nã bị can gây ra thảm án ở Khánh Hòa

Theo cơ quan công an, đặc điểm nhận dạng của bị can Phan Thanh Hưng là dáng gầy, cao khoảng 1,67m, da ngăm đen. Hắn có nốt ruồi cách 2cm dưới sau đuôi mắt phải. Công an thông tin ai cũng có quyền bắt Hưng, khi phát hiện bị can cần báo ngay cho Công an tỉnh Khánh Hòa qua số điện thoại: 0935.867.676.

Công an truy nã, công bố hình ảnh bị can Phan Danh Hưng. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Hưng quê ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, sau khi kết hôn với chị L.T.T.V (37 tuổi) thì sống tại quê vợ ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Hưng làm phụ hồ, vợ lao động tự do, ai thuê gì làm đó. Gần đây, vợ chồng Hưng thường cãi vã, xuất phát mâu thuẫn tiền bạc.

Tối 1/6, khi đã ngà ngà say sau cuộc nhậu, Hưng lớn tiếng rồi đập vỡ đồ đạc trong nhà và dọa giết vợ. Người vợ sợ hãi nên về nhà mẹ ruột ở cạnh bên ngủ qua đêm.

Đến hơn 5h hôm sau, lúc mẹ vợ đi vắng, Hưng liền lẻn vào nhà. Hắn tiếp tục chửi, đánh sau đó sát hại vợ mình. Cháu gái (cháu phía vợ) và một phụ nữ là hàng xóm vào can ngăn cũng bị Hưng sát hại. Sau đó, Hưng chạy vào rẫy lẩn trốn.

Căn nhà nơi 3 người bị sát hại. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhiều lực lượng tham gia truy bắt nghi phạm

Chiều nay, nguồn tin của VietNamNet cho biết, từ khi nhận tin xảy ra án, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với công an địa phương lập tức tới hiện trường, phong tỏa khu vực. Ngoài khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra cũng làm việc với nhiều người liên quan.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Xuân Ngọc

Những ngày qua, nhiều lực lượng như cảnh sát hình sự, dân quân, công an địa phương, kiểm lâm... tham gia truy lùng nghi phạm. Hàng chục cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia truy bắt nghi phạm lẩn trốn.

Tuy nhiên, khu vực quanh hiện trường vụ án gần đồi núi, rẫy keo và chuối, địa hình hiểm trở khiến việc truy tìm nghi phạm gặp khó khăn. Lực lượng chức năng phải túc trực ngày đêm, không bỏ vị trí để lần tìm kẻ gây ra thảm án.