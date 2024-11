Đây là lần thứ hai liên tiếp Bưu điện Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng danh giá này bởi những thành tựu lớn trong lĩnh vực logistics, bưu chính chuyển phát tại Việt Nam và quốc tế.

Ảnh: Bưu điện Việt Nam

Cung cấp các dịch vụ bưu chính chất lượng

Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông quan thương hiệu sản phẩm. Các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam phải trải qua quá trình xét chọn nghiêm ngặt, chặt chẽ và minh bạch, gắn với hệ thống tiêu chí rõ ràng, có mức độ uy tín cao.

Năm 2024, vượt qua hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia, đáp ứng 3 tiêu chí: “Chất lượng”, “Đổi mới sáng tạo”, “Năng lực tiên phong” với 27 nội dung đánh giá, Bưu điện Việt Nam xuất sắc được vinh danh trong chương trình với những kết quả nổi trội. Thành tích này tiếp tục khẳng định mạnh mẽ cam kết của doanh nghiệp bưu chính quốc gia với sứ mệnh “Phục vụ cộng đồng, gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại, mang lại trải nghiệm và giá trị khác biệt cho khách hàng”.

Ảnh: Bưu điện Việt Nam

Xuyên suốt chặng đường 79 năm hình thành và phát triển, phát huy vai trò là doanh nghiệp duy nhất được Chính phủ giao nhiệm vụ vận hành mạng bưu chính công cộng quốc gia, với hệ thống hơn 13.000 điểm phục vụ phủ rộng đến cấp xã, Bưu điện Việt Nam không chỉ thực hiện cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin bưu chính, phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, phát triển dòng chảy vật chất song song dòng chảy dữ liệu, góp phần giữ vững an ninh thông tin quốc gia.

Với thế mạnh về mạng lưới, cùng hệ thống hơn 700 trung tâm khai thác vùng, tỉnh, huyện, hàng trăm nghìn m2 kho bãi, 100 toa tàu container trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, hàng chục nghìn phương tiện vận chuyển chuyên dụng… Bưu điện Việt Nam hiện là doanh nghiệp sở hữu hạ tầng bưu chính lớn nhất quốc gia. Đây là nền móng vững chắc để Bưu điện Việt Nam tiếp tục phát triển hệ sinh thái vận chuyển bưu chính, giao hàng chặng cuối nhanh, gọn, đồng bộ và chuyên nghiệp, cung cấp đến khách hàng những giải pháp chuyển phát - logistics chất lượng cao dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đóng góp việc phát triển lĩnh vực bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số.

Ảnh: Bưu điện Việt Nam

Năng động trong chuyển đổi số, bắt kịp xu thế của thị trường, liên tục đổi mới sáng tạo, bên cạnh đẩy mạnh các dịch vụ chuyển phát nhanh chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế số và thương mại điện tử cùng các dịch vụ chuyển phát hành chính công và công ích, Bưu điện Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng để đa dạng hóa dải sản phẩm, tối ưu hoá quy trình, mang lại nhiều hơn trải nghiệm và tiện ích mới cho khách hàng, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, gắn kết xã hội.

Tham gia sâu rộng vào các trụ cột an sinh xã hội, hợp tác triển khai cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính đến người dân trên mọi miền tổ quốc, đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách hành chính của nước nhà, Bưu điện Việt Nam không chỉ nhận được sự ghi nhận của các Bộ, ngành, địa phương mà còn nhận được sự ghi nhận của người dân, khách hàng.

Mục tiêu trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín hàng đầu khu vực và thế giới

Là doanh nghiệp bưu chính duy nhất được chỉ định tham gia vào các tổ chức bưu chính quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Bưu điện Việt Nam được Liên minh Bưu chính thế giới đánh giá là một trong những cơ quan bưu chính triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển bưu chính xanh với các dự án Tủ phát hàng tự động Smart Locker, CAS, giao hàng bằng xe điện... Những nỗ lực “xanh hóa” các hoạt động bưu chính đáp ứng tích cực nhu cầu khách hàng và thị trường của Bưu điện Việt Nam đã đóng vai trò chủ lực trong việc nâng hạng Chỉ số phát triển Bưu chính của Việt Nam từ cấp độ 5 lên cấp độ 6, ghi danh Việt Nam vào nhóm các quốc gia có chỉ số phát triển bưu chính ở mức tốt.

Ảnh: Bưu điện Việt Nam

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu xuất sắc tại Việt Nam, doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu của Việt Nam và khu vực, vươn tầm trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín hàng đầu khu vực và thế giới, Bưu điện Việt Nam đã và đang chuyển đổi số toàn diện theo hướng ứng dụng công nghệ làm động lực để thông minh hóa các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tại các trụ cột kinh doanh, ngày càng hoàn thiện hơn, phát triển hơn, đa dạng hơn các dịch vụ để trở thành một phần không thể tách rời trong sự phát triển chung của đất nước, của xã hội đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đưa sản phẩm hàng hóa dịch vụ của Việt Nam ra quốc tế.

Ảnh: Bưu điện Việt Nam

Bưu điện Việt Nam với khát vọng xây tương lai bằng chất lượng, hiệu quả, thực hiện trách nhiệm kết nối xã hội, kết nối cộng đồng sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mới, nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại, giữ vững và phát huy giá trị Thương hiệu Quốc gia.

Bích Đào