Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM, cúm A đang có dấu hiệu tăng cao tại một số địa phương, người bệnh cần chú ý khi có các dấu hiệu sau: - Sốt kèm cảm giác ớn lạnh. Người bệnh thường bị sốt trên 38 độ C. - Nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, đau nhức cơ, cơ thể suy nhược. - Đau họng, viêm họng, ho. - Hắt hơi, nghẹt mũi, sổ mũi. - Có thể kèm theo nôn mửa, tiêu chảy. Với trẻ nhỏ, ban đầu trẻ sốt từ 38 độ trở lên, cảm giác nhức đầu, mỏi cơ, lười vận động, ho. Trẻ cũng có thể nôn, trớ nhiều lần trong ngày, háo nước. Tuy nhiên khi bệnh chuyển nặng, trẻ sốt cao trên 39 độ C, bỏ ăn, bỏ bú, lòng bàn tay và gan bàn chân lạnh, trẻ thở nhanh, ngủ li bì. Nặng hơn, trẻ có thể sốt cao đến co giật. Người mắc cúm A thường hồi phục sau 1 tuần. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ chuyển nặng, nếu không điều trị kịp thời sẽ suy hô hấp dẫn đến viêm phổi, viêm phế quản… thậm chí tử vong. Những người có nguy cơ chuyển nặng khi mắc cúm A gồm trẻ em, người trên 65 tuổi, phụ nữ có thai, người có bệnh nền tim mạch, hô hấp…