Tang chồng tang, cả làng xót thương cháu đích tôn Mẹ Việt Nam Anh hùng tử nạn

Tai nạn oan nghiệt trên đường về quê chịu tang

Sớm ngày 15/6, trong căn nhà nhỏ nằm sâu ở ngõ xóm 6, xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), người thân và bà con làng xóm lo che bạt chắn mưa, lập ảnh thờ để chuẩn bị tang lễ cho em Nguyễn Tất Ngà (SN 2002).

Ngà về với gia đình, với mảnh đất gắn liền với tuổi thơ trong một ngày mưa buồn khi là một trong những nạn nhân tử nạn của vụ lật xe khách ở Ninh Bình.

Ngày đón Ngà trở về, người dân chòm xóm vẫn nhắc về những giấc mơ, hoài bão em còn dang dở, thậm chí là niềm tự hào của gia đình, dòng họ khi rời quê ra Hà Nội, theo học tại Trường đại học FPT.

Tai nạn đã mang em đi không chỉ là bất ngờ, mất mát của gia đình, mà với bà con lối xóm, đây quả thực là hung tin mà nhiều người vẫn chưa tin đó là sự thật.

Những người trong xóm nói, khi nghe gia đình báo tin bà nội - Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, qua đời ở tuổi 112, Ngà vội vã bắt xe khách về để chịu tang.

Trên chuyến xe về chịu tang bà, ít ai dám nghĩ đây là chuyến đi cuối cùng đưa Ngà về bên bà nội, khi xe khách đến nút giao Quốc lộ 1A (thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình) thì va chạm với xe máy rồi lật nghiêng trên đường.

Hiện trường vụ TNGT ở Ninh Bình - Ảnh: CTV

Gia đình vừa chịu tang Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, thọ 112 tuổi, giờ phải lập ban thờ cháu đích tôn tử vong khi về chịu tang bà - Ảnh: Hoà Bình

Vụ tai nạn thương tâm khiến em Nguyễn Tất Ngà và 3 nạn nhân khác tử vong, nhiều người bị thương. Trong số 4 nạn nhân tử vong có 3 người cùng quê Đô Lương, Nghệ An.

Sau hành trình dài, 6h30 sáng ngày 15/6, tro cốt Ngà mới được đưa về quê an táng.

Theo bà con trong xóm, Ngà là con út trong gia đình có 5 chị em, là cháu đích tôn của bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân.



Tang thương chồng chất

Chủ tịch UBND xã Tân Sơn Trần Như Ý chia sẻ, dự kiến hôm nay (15/6), chính quyền địa phương và người nhà mới tổ chức lễ an táng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, hưởng thọ 112 tuổi, tuy nhiên, do cháu đích tôn của Mẹ không may tử vong trong vụ tai nạn nên lễ tang phải thay đổi. Ông Ý nói: "Chiều hôm qua (14/6), gia đình đã tổ chức tang lễ cho Mẹ, hôm nay tổ chức lễ tang cho Ngà".

Tang chồng tang với gia đình khiến nhiều người dân trong xóm bỏ dở công việc, dừng việc đồng áng, tất bật phụ giúp gia đình lo hậu sự cho em Ngà.

Dòng người nối chân nhau tiễn đưa em Ngà - Ảnh: Hoà Bình

Dưới cơn mưa rả rích, người thân, họ hàng, bạn bè, chòm xóm… tiễn Ngà trong thương xót, không ai cầm được nước mắt.

“Thấy báo đài đưa tin có vụ tai nạn, không ngờ là cháu. Bà mất, cháu về chịu tang cũng mất theo, bao ước mơ dang dở... Ngà ơi", những lời tiếc thương vẳng trong lễ tang.

Khuôn mặt khắc khổ của người cha vừa mất đi mẹ già và con trai - Ảnh: Hoà Bình

Lo sợ bà Nguyễn Thị Sự (mẹ của em Ngà) không chịu được cú sốc lớn, người nhà thay phiên nhau chăm sóc, bên cạnh động viên, còn bà Sự cứ nấc nghẹn: “Đau xót quá...con ơi”.

Còn ông Chương, bố của Ngà qua nay trở nên tiều tuỵ. Người đàn ông trụ cột của gia đình hôm nào, nay khóc không thành tiếng, ông bần thần trước di ảnh con trai hết mực yêu thương.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo huyện Đô Lương tới thắp hương, chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Hoà Bình

Trước mất mát quá lớn của gia đình, trong sáng nay, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo huyện Đô Lương cùng nhiều cơ quan địa phương, các đoàn thể, xóm làng đã đến phúng viếng, chia buồn trong lễ tang cháu đích tôn Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân.



Hòa Bình