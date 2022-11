Ca sĩ có 'giọng ca vỡ kính' mạo hiểm quay MV trong lòng đất sâu 175 m

Vết xưa được ca sĩ Phúc Tiệp âm thầm thực hiện cách đây gần 3 năm, quy tụ 9 nhạc phẩm của các nhạc sĩ tên tuổi gồm: Mùa hè đẹp nhất, Mùa đông sắp đến, Cơn mưa phùn (Đức Huy), Căn nhà xưa (Nguyễn Đình Toàn), Như chiếc que diêm, Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng), Một lần nào cho tôi gặp lại em, Rồi cũng già (Vũ Thành An), Chiều một mình qua phố (Trịnh Công Sơn).

Ca sĩ Phúc Tiệp.

Phúc Tiệp tâm sự, nhiều năm nay khi đã có chỗ đứng nhất định ở dòng nhạc thính phòng, anh trăn trở suy nghĩ đến việc mình vẫn thiếu một điều gì đó trong việc tiệm cận với cộng đồng nghe nhạc nói chung và đã tới lúc nên có sự bứt phá để ghi dấu tên tuổi của mình trong dòng chảy nhạc Việt. Dù vậy, anh tự nhủ nếu có hát dòng nhạc nào, kết hợp với ai đi chăng nữa thì cuối cùng trong đó vẫn phải có “chất” riêng. Ví như có một vài câu hát mà khi cất lên, anh được là chính mình và giọng hát phải thật “vỡ kính”.

Dù được ghi nhận đã có sự “lột xác” khó tin nhưng Phúc Tiệp hào hứng vì thật ra 9 ca khúc trong album Vết xưa vẫn mang màu sắc rất riêng của anh. Nói vậy là bởi anh vẫn lồng ghép một chút màu sắc thính phòng vào trong đó, dù chỉ là một vài câu hát mà chỉ cần người nghe tinh ý một chút sẽ nhận ra. Phúc Tiệp thừa nhận đã phải tiết chế khoảng 70% chất giọng của mình, giống như một người bình thường có giọng nói hào sảng nhưng giờ đây phải nói nhỏ lại, chậm lại sao cho vẫn đảm bảo độ tròn vành rõ chữ và giàu cảm xúc.

Phúc Tiệp tiết lộ thêm, sau album này anh đã nghĩ đến việc hát nhạc Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Phú Quang. Phúc Tiệp sẽ chọn hát những bài ít người hát, chưa được phổ biến nhiều nhưng anh lại thấy rất hay và đậm chất tự sự.

NSND Quang Thọ chúc mừng Phúc Tiệp.

Với MV Tôi là người thợ lò được anh chọn ra mắt cận kề dịp kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống của công nhân vùng mỏ (12/11/1936 - 12/11/2022).

MV quay lại những hình ảnh đời thực nhất về những người công nhân mỏ và cả trải nghiệm của Phúc Tiệp khi sống, làm việc cùng với họ. Khác với những MV trước đó về ca khúc này chỉ làm mang tính ước lệ, anh muốn làm ra một MV chân thực nhất có thể giúp mọi người hiểu rõ về cuộc sống lao động của những người công nhân mỏ.

Nhắc lại trải nghiệm này, Phúc Tiệp kể, thật ra người bình thường mà xuống hầm lò sâu chừng 70-80 m và ở trong đó khoảng 2 – 3 tiếng là không chịu nổi, phải quay lên. Nhưng anh đã theo chân các công nhân mỏ xuống hầm sâu tới tận 175 m, kinh qua đủ các công việc mà họ làm 8 tiếng mỗi ngày và nhiều lần xúc động rơi nước mắt vì thấu hiểu những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao của họ.

Phúc Tiệp kể, trước khi có dịp xuống hầm lò, anh hình dung dưới lòng đất sâu kia là than bùn thì những người công nhân sau khi trở lên ai cũng lấm lem, mặt mũi đen xì như vậy, cả người ướt sũng giống như vừa mới nhúng từ vũng than bùn lên.

Song thực tế không phải thế, toàn bộ nền địa tầng bên dưới hầm lò sâu cả vài trăm mét kia là những vỉa than, mỏ than. Dưới đó, các công nhân thở qua đường dẫn oxy chung chạy từ trên mặt đất, không gian bụi mù mịt khủng khiếp mỗi khi có mũi khoan được dí vào vỉa than.

Mồ hôi chảy ra quện với bụi than khiến ai nấy đều lấm lem không chỉ mặt mũi mà toàn bộ từ trên đầu xuống dưới chân, đến khi ra khỏi hầm lò chỉ còn mỗi hàm răng là trắng. Hình ảnh những người công nhân mỏ bước chân lên mặt đất, tháo đôi ủng dốc ra òng ọc nước, chính là nước do mồ hôi của họ chảy ra sau một ngày làm việc mệt nhọc. Có điều, tất cả đều rất yêu đời và lạc quan. Trong MV, ngoài anh, những “diễn viên” xuất hiện trong MV không ai khác chính là những công nhân vùng mỏ với nụ cười, ánh mắt cực kỳ đời thường và chân thật.