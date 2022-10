Ca sĩ Mai Thương mời mẹ ruột đóng MV

Dự án âm nhạc này gồm 1 CD và 2 MV đều là những bài hát mang âm hưởng dân gian, đúng như phong cách âm nhạc mà Mai Thương đã định hình và theo đuổi từ khi đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai toàn quốc năm 2017.

“Dự án âm nhạc này chính là món quà mà tôi tri ân quê hương, mảnh đất sinh ra và đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi để có một ca sĩ Mai Thương như ngày hôm nay. Tôi luôn tự hào về quê hương Kinh Bắc giàu bản sắc văn hóa của mình. Và đây cũng là món quà tôi dành tặng người mẹ tảo tần của mình, người luôn tạo cho tôi cảm giác bình yên nhất, an toàn nhất và hạnh phúc ấm áp nhất mỗi khi tôi trở về nhà. Đó cũng là món quà mà tôi dành tặng cho tất cả những người mẹ, những người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời nhất”, Mai Thương chia sẻ.

Ca sĩ Mai Thương.

CD với tên gọi Về miền Quan họ - cũng chính là tên chung của cả dự án gồm 12 bài hát vừa cũ vừa mới. Mảnh đất Kinh Bắc là một trong những cái nôi văn hóa đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ, thế nên có rất nhiều ca khúc hay về mảnh đất này. Mai Thương đã lựa chọn những ca khúc rất nổi tiếng của vùng Kinh Bắc để đưa vào CD như: Những cô gái Quan họ (Phó Đức Phương), Câu Quan họ người ơi (Ngọc Lĩnh), Nhớ đêm giã bạn (Nguyễn Tiến), Ngẫu hứng giao duyên (Trần Tiến).

Bên cạnh đó, cô cũng đưa vào hàng loạt những ca khúc mới sáng tác gần đây cùng những ca khúc “mới toanh” chưa được phổ biến, trong đó có thể kể đến các tác phẩm như: Về miền Quan họ người ơi (Vũ Quốc Nam, Anh Tuấn), Về Quan họ giao duyên (Quang Hưng, Anh Tuấn), Hội làng (Bá Quang)… đặc biệt là bài hát Làng (Bá Quang) và Chuyện tình của mẹ (Chiêu Thanh) là hai bài hát mới được Mai Thương trích từ CD ra để làm 2 MV.

MV Làng được đạo diễn Anh Quân dàn dựng, đưa khán giả trở về miền quê Kinh Bắc bình yên và đẹp đến nao lòng. Những giá trị văn hóa đặc trưng đồng bằng Bắc Bộ được đưa vào MV rất khéo léo và nên thơ như hội làng, con sông, bến đò, cánh đồng, mái ngói rêu phong cổ kính,… tạo nên một không gian xưa cũ, mộc mạc nhưng thấm đậm tình quê.

MV Chuyện tình của mẹ được khai thác một cách nhẹ nhàng câu chuyện về người mẹ (do chính mẹ đẻ của Mai Thương diễn xuất), người mẹ ấy cũng giống như bao bà mẹ quê khác, luôn hi sinh bản thân mình, tảo tần, gánh gồng nuôi đàn con khôn lớn, phụng sự nhà chồng và thủy chung son sắt với người mình yêu. Một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng nói lên được công lao to lớn của người mẹ.

Những khung cảnh làng quê bình yên ấy được quay tại chính quê hương của ca sĩ Mai Thương. Một lần nữa, hình ảnh về Bắc Ninh - một miền quê bình yên và đẹp như cổ tích được tái hiện trên màn ảnh, sự giao hòa giữa hình ảnh và âm nhạc tạo nên một bức tranh hoàn mỹ về giá trị của bản sắc dân tộc thông qua câu chuyện trong MV.