Tập 11 của Ca sĩ mặt nạ mùa 2 phát sóng tối 20/10 với bảng đấu của loạt mascot: Sứa Thủy Tinh, HippoHappy và Cún Tóc Lô. Kết thúc 3 màn trình diễn, Cún Tóc Lô dẫn đầu bảng đấu, nhận tấm vé an toàn tiến thẳng vào vòng trong. Tiếp theo, HippoHappy và Sứa Thủy Tinh là 2 cái tên rơi vào vòng nguy hiểm và phải tham gia trận battle để hội đồng cố vấn và khán giả bình chọn cho một nghệ sĩ yêu thích, người còn lại là nhân vật phải lộ diện.

Cún Tóc Lô nhận tấm vé an toàn trong bảng đấu này.

HippoHappy và Sứa Thủy Tinh đã đem đến bản hit của Noo Phước Thịnh - Những kẻ mộng mơ, với sự hòa quyện của 2 màu giọng khiến tiết mục trở nên bắt tai. HippoHappy với quãng giọng rộng kết hợp với màu giọng xuống nốt thấp dày cùng âm vực chuyên nghiệp của Sứa Thủy Tinh làm cho hội đồng cố vấn và khán giả thích thú. Trấn Thành cho rằng đây không còn là trận battle gay cấn mà như là màn trình diễn làm cho khán giả có những giây phút sống cùng âm nhạc trọn vẹn nhất bởi chính cảm xúc mà cả 2 mascot gửi gắm vào bài hát.

HippoHappy đối đầu với Sứa Thuỷ Tinh trong vòng nguy hiểm.

kết thúc phần trình diễn, các cố vấn và khán giả tại trường quay gặp nhiều khó khăn khi đưa ra lựa chọn ai là người đi tiếp và ai phải lộ diện. Kết quả chung cuộc, HippoHappy là mascot tiếp theo có mặt trong top 6, còn Sứa Thủy Tinh phải dừng chân tại vòng này và cởi mặt nạ lộ diện là ca sĩ Phượng Vũ. Điều này gây bất ngờ cho các cố vấn cũng như nhiều khán giả, bởi trước đó cái tên được suy đoán nhiều nhất cho mascot Sứa Thủy Tinh là Hương Tràm. Người hâm mộ kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ trở lại hoạt động âm nhạc sau thời gian vắng bóng.

Nhiều khán giả đoán Sứa Thuỷ Tinh là ca sĩ Hương Tràm.

Trải qua các vòng thi, ban cố vấn không ai có đáp án chính xác về Sứa Thủy Tinh, thay vào đó là 4 cái tên khác nhau được đưa ra. Bích Phương chia sẻ: "Trong ký ức em nghĩ đã ghi đáp án Phượng Vũ. Em còn nghĩ nếu hôm nay đúng sẽ nở mày nở mặt. Nhưng em không thể tin được lại ghi tên Thảo Trang".

Đứng sau mascot Sứa Thuỷ Tinh là ca sĩ Phượng Vũ.

Tại chương trình, Phượng Vũ nghẹn ngào chia sẻ: "Đến với Ca sĩ mặt nạ, được trải nghiệm nhiều thử thách sau lớp mặt nạ nên tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Nhờ đó, tôi biết giọng hát mình phù hợp với dòng nhạc nào. Sau chương trình, tôi đã định hướng về âm nhạc cho riêng mình". Đặc biệt Sứa Thủy Tinh còn tiết lộ con đường đến với âm nhạc của cô khá chông gai khi phải thuyết phục gia đình trong khoảng thời gian khá dài mới có thể theo nghề được đến tận bây giờ.

Nữ ca sĩ cho biết mình không lo ngại khi những sản phẩm âm nhạc trước đó chưa nhận về kết quả tốt. Hiện Phượng Vũ vẫn chờ đợi đến giai đoạn đủ trưởng thành về cảm xúc để cho ra mắt các ca khúc mới. Trấn Thành động viên: "Ngành kế toán sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì nếu thiếu đi bạn nhưng thị trường âm nhạc mất đi một giọng hát như thế này thì phí quá".

Ban cố vấn động viên, an ủi ca sĩ Phượng Vũ.

Chia tay chương trình, Sứa Thủy Tinh mang đến ca khúc Not my only. Vẫn giọng hát đầy nội lực và vô vàn cảm xúc, Phượng Vũ một lần nữa để lại những xao xuyến trong lòng người nghe qua sáng tác này.

Sứa Thuỷ Tinh lộ diện:

Phước Sáng