Ca sĩ Maya rót tiền tỷ làm bộ ảnh trên không gian ảo

Trong một vài năm gần đây, khái niệm nghệ thuật “mã hóa” đang dần trở nên phổ biến và ngày càng bùng nổ. Trào lưu này đã thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới như: Snoop Dogg, Katy Perry, Beeple,… Tuy còn khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng với tốc độ phát triển mạnh mẽ, cơn sốt nghệ thuật “mã hóa” đang dần đến gần hơn với các nghệ sĩ Việt.

Đón đầu xu hướng ấy, ca sĩ Maya đã trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam chính thức “lấn sân” vào thị trường Metaverse. Cô sẽ phát hành bộ ảnh NFT đầu tiên của mình - “The Muse” vào ngày 22/4.

Bộ sưu tập NFT “The Muse” của ca sĩ Maya

Maya tên thật là Mai Thu Hường, là một ca sĩ, diễn viên quyến rũ và đa tài. Với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và lối diễn xuất tự nhiên, Maya đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả bằng loạt sản phẩm âm nhạc, điện ảnh chất lượng như: album I’m Not Alone hay vai diễn Trà My trong bộ phim Scandal - Bí mật thảm đỏ,…

Maya còn được biết tới là một bà mẹ đơn thân độc lập, mạnh mẽ, một nữ nghệ sĩ không ngừng tự “phá bỏ giới hạn của bản thân” trong sự nghiệp và cuộc sống. Cô luôn tìm những hướng đi mới để trở thành phiên bản tốt hơn, cũng như có thể đem đến nhiều sản phẩm nghệ thuật độc đáo, chất lượng nhất cho khán giả.

Ca sĩ Maya quyến rũ, đa tài

Với concept cổ điển, quyến rũ, bộ ảnh mang đến một hình ảnh khác lạ của Maya tới khán giả. Qua đó, cô cũng muốn gửi gắm thông điệp đến các cô gái: Hãy luôn trân trọng và yêu thương bản thân, dám thay đổi để đạt được thành công!

Bộ ảnh bao gồm các bức hình độc lạ của Maya, phát hành dưới dạng NFT (Non-fungible token). Đây là một loại tài sản kỹ thuật số được tạo ra và lưu trữ trên Blockchain với những đặc điểm độc nhất, đảm bảo quyền sở hữu.

Tạo hình của Maya trong bộ sưu tập NFT đầu tay.

Các bức ảnh trong bộ sưu tập được phân thành nhiều độ hiếm, bao gồm: Gold, Platinum và Diamond. Mỗi tấm hình là một NFT độc quyền cho người sở hữu đi kèm nhiều quyền lợi như: video call với thần tượng, được tặng NFT có chữ ký tay của Maya,…

Về dự án lần này, nữ ca sĩ cho biết trong bối cảnh hiện nay, công nghệ và nghệ thuật đang dần trở nên gắn kết, phụ thuộc vào nhau. NFT chính là phương thức phù hợp để có thể kết hợp hai yếu tố trên.

Cô cũng bật mí, sắp tới đây những hình ảnh trong bộ sưu tập NFT đầu tay của mình sẽ xuất hiện trên Quảng trường Thời đại Mỹ vào cuối tháng 4 và hy vọng nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của khán giả.

Linh Anh