Theo đó, trên trang Facebook của một nền tảng chuyên cá độ và bài bạc **Nbet vừa xuất hiện một clip của ca sĩ Hoa Vinh hát ca ngợi về nền tảng này cùng với một rapper. Trong clip, nam ca sĩ trong trang phục in đầy tên của website cá độ này, đồng thời lời bài hát liên tục nhắc đi nhắc lại câu “Để ta hoà chung niềm vui cùng **Nbet, to lên to lên”, cùng nội dung bài hát hướng về cá độ bóng đá.

Đặc biệt, rapper biểu diễn cùng trình bày một đoạn rap quảng cáo cho nền tảng với các ca từ như **Nbet số một không có số hai, nhận quà liền tay, nào là xổ số, tiền ảo, bắn cá, đá gà, game bài lại cả xì tố, soi cầu bóng đá…

Clip đã xuất hiện trên trang Facebook này 6 ngày và đạt gần 85 nghìn lượt xem.

Ca sĩ Hoa Vinh trong clip trên trang cá độ. Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ quảng cáo cho các trang web cá độ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước đây đa phần các nghệ sĩ chủ yếu quảng cáo theo hình thức khoe hình ảnh đi du lịch, hay các hoạt động trên mạng xã hội, rồi chèn tên website vào, hoặc lồng quảng cáo một cách khéo léo vào một clip ngắn… Nhưng hình thức lộ liễu làm hẳn clip bài hát quảng cáo cho nền tảng cá độ như ca sĩ Hoa Vinh thì giờ mới xuất hiện.

Điều đáng chú ý, trong khoảng vài năm trở lại đây, việc nghệ sĩ hay người nổi tiếng quảng cáo cho các trang web cá độ, cờ bạc trên mạng xã hội đang có xu hướng ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, rất nhiều fanpage trên Facebook cũng xuất hiện các hình thức quảng cáo này, từ website cá độ, cho đến các game cờ bạc…

Nguyên nhân là do hiện nay mức phạt vẫn chưa đủ sức răn đe, chẳng hạn như các sai phạm này chỉ áp dụng hình thức xử phạt hành chính, với hành vi quảng cáo cho các dịch vụ bị cấm và mức phạt trong khoảng từ 5-10 triệu đồng.

Biện pháp để hạn chế tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, vi phạm pháp luật trên mạng mới đây cũng đã được Bộ TT&TT cập nhật trong kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021- 2025.

Trong đó, quản lý người nổi tiếng trên mạng là một trong 19 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Bộ TT&TT nêu ra, nhiệm vụ này sẽ do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ VH-TT&DL triển khai, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 10 năm nay.

Cụ thể, về quản lý người nổi tiếng trên mạng, sẽ xây dựng quy trình xử lý, như hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo… đối với nghệ sĩ, KOLs có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.

Tại cuộc họp báo tháng 5 của Bộ TT&TT được tổ chức ngày 5/5 vừa qua, đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, hiện Bộ VHTT&DL đã hoàn thành việc xin ý kiến các cơ quan ban ngành liên quan về “Quy trình người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc ứng xử, vi phạm đạo đức xã hội ”. Hiện tại, việc xây dựng quy trình đã đến công đoạn chỉnh sửa hoàn thiện.

Việc ban hành Quy trình quy trình xử lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc ứng xử, vi phạm đạo đức xã hội do Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT. Với quy trình này, những nghệ sĩ vi phạm sẽ bị hạn chế phát sóng, đăng tải, sử dụng hình ảnh trên các đài phát thanh truyền hình và môi trường mạng.