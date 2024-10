Mới đây, ca sĩ Bảo Yến nhận được sự khen ngợi của giới chuyên môn và khán giả khi hoàn thành những trích đoạn của 2 vở Opera nổi tiếng Đám cưới Figaro và Cây sáo thần của Mozart tại Nhà hát Lớn Hà Nội cùng các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Ít ai biết trước khi lên sân khấu cô gặp vấn đề nghiêm trọng về giọng hát.

Ca sĩ Bảo Yến ma mị trên sân khấu.

"Là một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc thính phòng cổ điển Bảo Yến trân trọng mỗi một cơ hội được hát cổ điển, hát Opera với dàn nhạc. Môi trường hoạt động cho dòng nhạc này vẫn còn hạn chế ở Việt Nam, cả người học, người biểu diễn, người nghe còn ít cơ hội được tiếp cận cũng như hoạt động. Chính vì vậy, dự án Now in the voices của VYMI đã mở thêm một không gian mới cho tất cả chúng ta", cô chia sẻ sau đêm diễn. Bảo Yến nói cô hạnh phúc khi hoàn thành aria khó trong Cây sáo thần.

Xuất hiện với tạo hình Nữ hoàng bóng đêm trong aria 1 của trích đoạn Cây sáo thần, Bảo Yến khoe chất giọng soprano thánh thót, đầy quyền lực. Bảo Yến tiết lộ với VietNamNet, để hoàn thành tốt nhất vai trò của mình tại VYMI EduConcert: Now, in the Voices, cô đã trải qua không ít khó khăn: "Tôi đăng ký tham gia chương trình này vào phút chót, trong lúc bản thân đang có rất nhiều lịch trình và đang có vấn đề với dây thanh vì làm việc quá nhiều.

Dù gặp vấn đề ở họng, Bảo Yến vẫn hoàn thành đêm diễn xuất sắc.

Thử thách hơn cho tôi là khi đăng ký, tôi lựa chọn một bài khác nhưng cuối cùng BTC lại sắp xếp cho tôi đảm nhiệm aria số 1 của Nữ hoàng bóng đêm trong trích đoạn vở Cây sáo thần. Đây là aria cực khó. Tôi đã gấp rút tập lại và với tình trạng dây thanh đang không khỏe lại thêm lịch tập với dàn nhạc đều vào buổi sáng càng làm tôi thêm khó khăn. Mỗi ngày tập, tới buổi chiều giọng mình khản đặc, phải đi bơm thuốc vào họng liên tục”.

Dù vậy, Bảo Yến đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tròn trịa aria được giao. “Nữ hoàng bóng đêm là một bức tường thành rất cao mà mỗi nghệ sĩ Opera giọng Soprano đều khao khát vượt qua và không phải ai cũng có thể vượt qua một cách tròn trịa. Hồi còn học ở Nga, đây là kịch mục chúng tôi tuyệt đối không được “động” vào cho tới năm thứ 4. Để có thể tiếp cận kịch mục này, chúng tôi phải có đủ độ “chín” về giọng hát và trải nghiệm cuộc sống.

Kỹ thuật khó, tâm lý nhân vật phức tạp, kịch tính, Nữ hoàng bóng đêm là kịch mục rất nặng. Phải tới bây giờ khi có nhiều trải nghiệm cuộc sống hơn rồi tôi mới cảm thấy mình hợp với vai Queen và thể hiện tròn trịa 2 aria cực khó của nữ hoàng bóng đêm trong vở Cây sáo thần", Bảo Yến chia sẻ.

Bảo Yến từng tham gia Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2024.

Bảo Yến từng giành Quán quân Sao Mai năm 2015 dòng nhạc thính phòng. Sau 10 năm du học tại Nga, trong lúc chờ bảo vệ luận án tiến sĩ lần cuối, thời gian qua cô đã gây chú ý khi tham gia biểu diễn tại Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi của VietNamNet và nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao của Đài Hà Nội như: Hà Nội Concert 2024 - Đoài Melody, Hà Nội những cảm xúc tháng Mười, Dòng thời gian: Vì những mùa trăng an bình, Việt Nam giang sơn gấm vóc…

Bảo Yến sinh ra tại Lào Cai. Với điều kiện và hoàn cảnh sống không cho phép mình mơ ước, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành ca sĩ opera. Năm 2008, Bảo Yến thi vào Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng chỉ mong ước sau này làm cô giáo dạy nhạc cấp 1, cấp 2. Năm thứ 3, cô đánh liều thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 1 năm tiếp theo phải học 2 trường rất vất vả. Việc nhận học bổng du học Nga từ Bộ VHTTDL năm 2013 là bước ngoặt lớn trong đời Bảo Yến. Tuy nhiên khi đặt chân đến Nga cô vẫn hoang mang không biết mình ở đây làm gì.

Nhan sắc tuổi 34 của Bảo Yến.

"Lúc sang Praha (Cộng hòa Czech) thi Sao mai 2015 cũng vậy, tôi không có bất cứ mối quan hệ nào, cứ thế tự thi, tự chọn bài và lo toan mọi thứ. Ngoài yếu tố may mắn, tôi đã nỗ lực, khổ luyện, thậm chí đánh đổi cả tuổi xuân để có được sự nghiệp như hiện tại", Bảo Yến chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với VietNamNet.

Nữ ca sĩ học 1 năm tiếng Nga, 5 năm hệ Chuyên gia chuyên ngành Biểu diễn đơn ca và giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện Urals Mussorgsky, 1 năm sinh con và 3 năm nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Nga Kosygin. Năm 2018, cô phải bảo lưu việc học để sinh con. Tháng 2/2019, khi con mới 10 tháng tuổi, Bảo Yến buộc phải trở lại Nga tiếp tục học.

Bảo Yến xuất hiện liên tục ở các show diễn trong nước.

"Đó là quãng thời gian khó khăn và ám ảnh nhất cuộc đời. Vì cố cai sữa, con khóc vật vã lên xuống, tôi như đứt từng khúc ruột. Ngày ra sân bay, con được bố bế bổng lên để tiễn mẹ qua ô cửa kính, thương vô cùng. Sang Nga, tôi sống những ngày trống trải và hối hận dù vẫn quyết tâm theo đuổi việc học đến cùng", Bảo Yến kể...

Soprano Bảo Yến với aria "Nữ hoàng bóng đêm" trích trong vở Opera "Cây sáo thần":

Quỳnh An

Ảnh, clip: FBNV