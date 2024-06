Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đức Cảnh (Bệnh viện K, Hà Nội) chia sẻ về cách phòng chống các bệnh liên quan tới gan, đặc biệt là ung thư gan:

Gan là cơ quan tiêu hóa lớn nhất có tác dụng chuyển hóa chất dinh dưỡng để nuôi các cơ quan, thải độc cho cơ thể. Những bệnh lý về gan rất phổ biến nhưng triệu chứng thường khó phát hiện. Đặc biệt, ung thư gan đang trở thành loại ung thư có số ca mắc cao nhất tại Việt Nam.

Những dấu hiệu tổn thương gan thường không xuất hiện trong giai đoạn đầu. Khi một người có triệu chứng đau hạ sườn, vàng da, chướng bụng… bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn.

Gan dễ bị tổn thương nhưng là cơ quan tiêu hóa có khả năng tự tái tạo, tổn thương dưới 25% có thể tái tạo hoàn toàn. Vì vậy, xây dựng thói quen, lối sống sinh hoạt lành mạnh có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe gan, ngăn ngừa ung thư gan.

Những cách bảo vệ lá gan bạn nên áp dụng ngay:

1. Tiêm phòng vắc xin ngừa viêm gan

Viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan. Hiện nay, trẻ em đều được tiêm ngừa vắc xin viêm gan B sau khi chào đời, đây là cách phòng ngừa tốt nhất viêm gan và ung thư gan. Những người chưa được tiêm nên tiêm phòng đầy đủ sẽ giảm thiểu tỷ lệ mắc, từ đó hạn chế xơ gan và các bệnh lý liên quan đến gan do virus viêm gan B gây nên.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đức Cảnh. Ảnh: BSCC.

2. Thực hành tình dục an toàn

Quan hệ tình dục không an toàn hoặc với nhiều người làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm gan B và viêm gan C, thúc đẩy quá trình xơ gan, ung thư gan.

3. Hạn chế bia rượu

Gan xử lý mọi đồ uống có cồn mà cơ thể tiêu thụ, bao gồm rượu, bia và các chất kích thích khác. Bạn uống nhiều rượu, gan phải làm việc nhiều hơn. Theo thời gian, uống quá nhiều có thể gây hại, phá hủy các tế bào gan và gây các bệnh như gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do rượu cấp tính, xơ gan do rượu.

4. Hạn chế tiếp xúc môi trường độc hại

Gan không chỉ xử lý các hóa chất xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng mà còn xử lý các hóa chất xâm nhập qua mũi và da của chúng ta. Một số sản phẩm gia dụng hằng ngày có chứa chất độc có thể gây hại cho gan, đặc biệt nếu bạn tiếp xúc với chúng thường xuyên.

Để ngăn ngừa tổn thương lâu dài cho gan, hãy lựa chọn các sản phẩm và kỹ thuật làm sạch hữu cơ để vệ sinh nhà. Tránh sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ trong sân của ngôi nhà hoặc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh hít phải khói hóa học.

5. Một chế độ ăn cân bằng

Để bảo vệ gan, bạn tránh các bữa ăn nhiều calo, chất béo bão hòa, carbohydrate tinh chế. Không ăn động vật có vỏ sống hoặc nấu chưa chín. Một chế độ ăn uống tốt bao gồm ăn trái cây tươi, rau, bánh mì nguyên hạt, gạo, ngũ cốc và uống đủ nước.

6. Luyện tập thể dục đều đặn

Tập thể dục thường xuyên giúp đốt cháy chất béo trung tính để làm nhiên liệu và cũng có thể làm giảm mỡ gan.

7. Uống thuốc đúng theo đơn của bác sĩ

Gan là cơ quan thải độc tham gia vào quá trình chuyển hóa của tất cả các loại thuốc. Thói quen sử dụng thuốc bừa bãi khiến gan bị tổn thương nặng thậm chí suy gan. Nếu bạn phải sử dụng thuốc, tuyệt đối làm theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt thuốc cần kê đơn.

Trước đây, người bệnh ung thư gan đều đến viện ở giai đoạn muộn, khối u to, không có khả năng điều trị. Bạn cần sàng lọc phát hiện sớm ung thư gan. Những đối tượng cần lưu ý như người nhiễm viêm gan B siêu vi lâu ngày, người xơ gan do rượu, gan nhiễm mỡ…