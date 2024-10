Chiều 20/10, tại Trụ sở Ban Nội chính Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) có buổi gặp mặt cán bộ lãnh đạo các cơ quan nội chính Trung ương, để động viên những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được của tập thể, cá nhân các cơ quan nội chính thời gian qua; đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện một số chủ trương mới về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận hoa chúc mừng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đăng Khoa

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 110; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban đảng, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đăng Khoa

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất, quyết định bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ phòng, chống lãng phí đối với Ban Chỉ đạo với tên gọi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, trong thời gian qua, các cơ quan nội chính luôn nỗ lực, cố gắng, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ, công chức, nhân viên các cơ quan nội chính tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm giữ vị trí cao hơn.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính; tạo điều kiện thuận lợi cả về cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc và nhân lực. Các cơ quan nội chính đã nỗ lực, cố gắng, phối hợp tốt trong công tác, thời gian tới yêu cầu càng phải nỗ lực, cố gắng và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan nội chính Trung ương; ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của các cơ quan nội chính thời gian vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, các cơ quan nội chính có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng nòng cốt, trung kiên, là "thanh bảo kiếm" sắc bén, là "lá chắn" vững chắc, là “vaccin” đặc hiệu để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong thời gian qua, các cơ quan nội chính đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Có được những kết quả đó, là nhờ sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, "đúng vai, thuộc bài" trên tinh thần thượng tôn pháp luật của các cơ quan nội chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo thời gian tới tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, "hiệp đồng tác chiến" giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, hiệu quả. Các cơ quan nội chính nên thực hiện khẩu hiệu “Chắc-Sắc-Đắc”, đó là luật pháp chắc, nghiệp vụ sắc, đắc nhân tâm và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; dự báo đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ đe doạ đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan nội chính phối hợp, tham mưu chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sắp tới (dự kiến ngày 30/10). Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan vừa tham mưu, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vừa phải chú trọng tham mưu đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống lãng phí; xử lý mạnh, có tính răn đe cao đối với các hành vi lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc. Kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí; kịp thời xử lý, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời phải kiên quyết bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung với động cơ trong sáng.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được tiến hành đồng bộ các biện pháp: chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; trong đó hình sự là biện pháp cuối cùng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được tiến hành thường xuyên, đến tận cơ sở, chi bộ với những giải pháp hữu hiệu, tạo sự lan toả mạnh mẽ, trở thành việc làm tự giác, tự nguyện của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân; xây dựng văn hoá liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Báo Nhân Dân