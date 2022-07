Điểm danh những địa danh nổi tiếng xuất hiện trong hộ chiếu mới

Mẫu hộ chiếu phổ thông mới được áp dụng từ 1/7. Theo đó, bìa màu xanh lá được chuyển sang xanh tím. Hộ chiếu vẫn giữ nguyên kích thước, chiều ngang 8,8 cm, dài 12,5 cm và dày 50 trang. Điểm khác biệt lớn nhất là trên mỗi trang đều in hình những địa danh đặc trưng, di sản văn hóa nổi tiếng, hình tượng về chủ quyền quốc gia.

Hàng loạt những địa điểm nổi tiếng được xuất hiện trong hộ chiếu như: vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú, Văn Miếu - Quốc Tử Giám...sự thay đổi này đã góp phần thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa đất nước, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Tràng An, Ninh Bình

Tràng An, Ninh Bình là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Đây cũng là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích 6.172 ha, với ba khu vực liền kề là: Di tích quốc gia đặc biệt Cố Đô Hoa Lư, Khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và Rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư, thuộc địa bàn các huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Là biểu tượng của Hà Nội, Khuê Văn Các được in hình trên trang 4 và 5 của hộ chiếu mới. Kiến trúc này được dựng lên trong Văn Miếu từ năm 1805. Công trình có một lầu, hai tầng, tám mái theo lối trùng diêm. Khuê Văn Các được ví như hình ảnh sao Khuê, ngôi sao chủ về văn chương.

Fansipan

Cột mốc trên đỉnh Fansipan cũng xuất hiện trên hộ chiếu mới. Được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, đỉnh Fansipan cao hơn 3.147 m. Đây là điểm săn mây lý tưởng, thu hút những người leo núi đam mê thách thức khi đến Sa Pa, Lào Cai.

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long là một di sản khác xuất hiện trong hộ chiếu mới. Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, với hàng nghìn hòn đảo đá vôi lớn nhỏ tạo nên khung cảnh kỳ thú trên biển. Trải nghiệm nên thử khi đến Hạ Long là ngồi thuyền vãn cảnh, ghé thăm những bãi cát, đảo xa bờ, hang động... và ngủ đêm trên vịnh.

Điểm đến tiếp theo được in hình trên hộ chiếu mới là phố cổ Hội An, Quảng Nam. Hội An mang một nét đặc trưng rất riêng và gây ấn tượng với du khách bằng những con ngõ nhỏ, những căn nhà lợp mái ngói cổ kính, những bức tường vàng đặc trưng và hàng trăm di tích kiến trúc đình chùa, miếu...

Cột cờ Lũng Cú

Cột cờ Lũng Cú - biểu tượng cực Bắc của Việt Nam, được in hình trong trang số 9 của hộ chiếu mới. Cột cờ nằm ở độ cao khoảng 1.470 m so với mặt nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Kinh thành Huế

Kinh thành Huế

Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới. Đây còn được gọi là cố đô do từng là kinh đô của Việt Nam dưới triều Nguyễn từ năm 1805 đến 1945. Kinh thành được xây dựng trên một diện tích hơn 500 ha trong ba vòng thành theo thứ tự Kinh Thành, Hoàng Thành và Tử Cấm Thành.

Đền Hùng

Đền Hùng ở Phú Thọ là nơi mọi người Việt đều hướng về mỗi dịp giỗ Tổ. Đền thờ vua Hùng và những người có công dựng nước. Đây là khu di tích lịch sử văn hoá quan trọng của quốc gia, nằm trên núi Nghĩa Lĩnh có độ cao 175 m so với mặt nước biển.

Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam là Di sản Văn hoá Thế giới từ năm 1999. Địa danh cách Đà Nẵng 70 km và Hội An 40 km. Đây là thánh địa Ấn Độ giáo của Vương quốc Chăm Pa thời xưa. Kết cấu mỗi cụm gồm đền thờ chính, bao quanh là tháp nhỏ. Trong đó đền chính tượng trưng cho núi Meru, trung tâm của vũ trụ, là nơi hội tụ của thần linh và thờ thần Siva.

Cổng Tò Vò ở đảo Lý Sơn

Một điểm đến khác được quảng bá là cổng Tò Vò nằm ở phía đông đảo Lớn, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cổng vòm bằng đá này cao khoảng 2,5 m, hình thành từ hàng triệu năm trước do hoạt động của núi lửa. Vòm đá này được coi như biểu tượng du lịch của Lý Sơn, thu hút rất nhiều khách du lịch tới check-in.

