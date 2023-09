Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an xây dựng dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông trên định hướng, hướng tới một nền giao thông văn minh. Theo Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, việc xây dựng dự án Luật để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tuần tra, kiểm soát; trong chỉ huy giao thông; trong xử lý tai nạn giao thông và chống ùn tắc cũng như phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Lấy ví dụ, Thiếu tướng Nguyên cho rằng, Luật sẽ mở ra tương lai để áp dụng các công nghệ cao vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng tới nền giao thông hiện đại. Dự thảo Luật thống nhất "1 việc do 1 người quản lý". Quản lý Nhà nước về hạ tầng sẽ do Bộ GTVT chịu trách nhiệm, còn về xây dựng lực lượng, quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông sẽ do Bộ Công an chịu trách nhiệm. "Đặc biệt, dự thảo Luật sẽ gắn trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông vào từng cơ quan", Thiếu tá Phạm Công Nguyên khẳng định.