Chiều 13/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than.

Trước đó, ngày 1/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 6506/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc phát động phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong việc cung ứng điện giai đoạn cuối năm 2023 và mùa khô 2024.

Chỉ thị đã thể hiện ý chí quyết tâm của các cấp lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị tham gia thi đua. Thời gian phát động thi đua từ ngày 1/11/2023 đến ngày 31/7/2024.

Trong 12 đơn vị tham gia phong trào thi đua này, có 4 đơn vị thuộc EVNGENCO1, gồm: Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 cùng đại diện các đơn vị nhiệt điện than thuộc EVNGENCO1 ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết, năm 2024 với phương án phụ tải dự kiến tăng trưởng 8,96%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống cần 306,4 tỷ kWh. Trong đó, các nhà máy nhiệt điện than của 12 đơn vị tham gia ký kết thi đua sẽ đóng góp 78,6 tỷ kWh.

Tổng giám đốc EVN mong muốn các nhà máy nhiệt điện than luôn sẵn sàng vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Để đạt được mục tiêu đó, các nhà máy nhiệt điện than cần luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất về nhiên liệu, chế độ vận hành, chất lượng thiết bị, nâng cao tinh thần quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi thách thức, khó khăn để thực hiện bằng được nhiệm vụ được giao, chung tay cùng EVN thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến hết mùa khô năm 2024.

Phát động phong trào thi đua, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy kêu gọi toàn thể CBCNV, người lao động tham gia phong trào thi đua hưởng ứng tích cực các nội dung thi đua, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam và chào mừng 70 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực cách mạng Việt Nam (21/12/1954 -21/12/2024).

Ông cũng đề nghị các cấp Công đoàn tổng công ty/công ty/nhà máy nhiệt điện than nâng cao trách nhiệm phối hợp với chuyên môn đồng cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cùng với các biện pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia thi đua, góp phần hoàn thành mục tiêu với kết quả cao nhất. Trong đó, nhấn mạnh việc cần quan tâm đến công tác an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc tích cực.

Tại buổi lễ, đại diện 12 đơn vị nhiệt điện than thuộc EVN đã tham gia ký kết giao ước thi đua. Đại diện các đơn vị, ông Tạ Trung Kiên - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, nỗ lực cùng EVN bằng nhiều giải pháp cụ thể đảm bảo sẵn sàng nhiên liệu, tổ máy vận hành an toàn, ổn định trong thời gian phát động thi đua cũng như sau khi kết thúc thi đua, đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện quốc gia.

Quốc Tuấn