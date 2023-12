Trước đó, tháng 6/2023, NHTSA đã công bố dự thảo kết luận về việc 52 triệu chiếc túi khí trên hàng triệu ô tô du lịch tại Mỹ do ARC Automotive Inc sản xuất đang có vấn đề về mối hàn, dẫn tới nguy cơ gây chấn thương cho người trong xe khi bị bung. Do đó, NHTSA đề xuất cần triển khai một lệnh triệu hồi diện rộng trên toàn nước Mỹ đối với tất cả các loại xe ô tô đang sử dụng túi khí ARC để sửa lỗi.

Tuy nhiên, trước khi đưa ra kết luận chính thức, NHTSA sẽ tiếp thu ghi nhận ý kiến của các bên liên quan trong thời hạn 6 tháng. Trước tình hình nói trên, các nhà sản xuất ô tô tại Mỹ và hãng túi khí ARC đã bày tỏ một thái độ không đồng tình với kết luận này.

NHTSA phát hiện lỗi túi khí do hãng ARC có sản xuất có thể gây nguy hiểm tới người dùng do kỹ thuật hàn làm sót mảnh vụn kim loại. Ảnh: Ford.

Tờ Bloomberg đưa tin, General Motors (GM) cho rằng: "Những bằng chứng của NHTSA về việc túi khí không đạt tiêu chuẩn là chưa đầy đủ và thuyết phục và do đó, chưa đủ cơ sở để tiến hành triệu hồi tới 52 triệu chiếc túi khí hiện nay." Ford và nhà sản xuất ARC cũng có động thái phản đối tương tự.

Tuy nhiên, NHTSA cho biết, hồi tháng 5, họ đã xác minh có ít nhất 7 trường hợp túi khí nổ bung đã dẫn tới thương tích cho người trên xe, trong đó, có 2 trường hợp tử vong. Những sự cố này được ghi nhận kể từ năm 2009 cho tới tháng 3/2023.

Theo đó, túi khí của ARC đã gặp lỗi khi hàn vào xe dẫn tới có thể để lại các mảnh vụn kim loại trong bộ bơm hơi. Khi túi khí kích hoạt và bung ra, những mảnh vụn này có thể bắn trực tiếp ra ngoài carbin xe và làm bị thương người bên trong với độ nguy hiểm không khác gì những phát đạn bắn, thậm chí gây ra tử vong như đã nêu trên. Số các túi khí ARC bị lỗi được sản xuất trong giai đoạn từ 2000-2018.

Trong khi đó, hãng ARC cho rằng, số các vụ tai nạn xảy ra quá ít và không đủ để khẳng định đây là lỗi túi khí mang tính hệ thống. Mặc dù vậy, hồi tháng 5, GM cũng đã đồng ý việc cần phải sửa chữa lỗi túi khí trên 1 triệu chiếc xe đã bán ra sau khi có 1 vụ tai nạn xảy ra,, túi khí bung khiến 3 người trong xe bị thương ở mặt.

Sự cố này tương tự như lỗi túi khí Tanaka trước đây. Năm 2021, 100 triệu túi khí do hãng Tanaka của Nhật Bản sản xuất lắp đặt trên 30 triệu chiếc ô tô khắp nước Mỹ đã phải triệu hồi. Đây là đợt triệu hồi túi khí lịch sử đầu tiên của toàn ngành ô tô khiến Takata phải phá sản ngay sau đó và hàng loạt nhà sản xuất ô tô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nếu lệnh thu hồi được ban ra, có thể ảnh hưởng tới khoảng 45 triệu phương tiện ô tô tại Mỹ hiện nay. Ảnh: Ford.

Với trường hợp lần này, nếu 52 triệu túi khí ARC bị triệu hồi, có thể gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho hãng ARC cũng như các hãng xe sử dụng túi khí của công ty này bao gồm: GM, Ford, Stellantis, Tesla, Volkswagen, BMW, Hyundai, KIA, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche và Toyota.

Trong thư phản đối của mình gửi NHTSA, GM ước tính rằng đợt triệu hồi này sẽ ảnh hưởng tới 15% trong tổng số 300 triệu ô tô đang đăng ký lưu thông tại Mỹ, tương đương khoảng 45 triệu phương tiện. Mức thiệt hại kinh tế có thể lên tới 10 tỷ USD. và sẽ ảnh hưởng tới khoảng 1 triệu túi khí trên các xe ô tô của GM."

Dự kiến, tháng 1/2024, NHTSA sẽ chính thức đưa ra kết luận cuối cùng về việc này.

Hùng Dũng (theo Carscoops)