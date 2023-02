Các khu đô thị biển Vinhomes ‘khoác áo mới’ cho Hà Nội

Những “thỏi nam châm” mới trên thị trường bất động sản Thủ đô

Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đang được xem xét, nghiên cứu, sông Hồng sẽ là trục cảnh quan trung tâm, từ đó, Hà Nội sẽ phát triển các cụm đô thị hài hòa hai bên bờ. Trước đó, quy hoạch này đã trở thành căn cứ để Hà Nội mở rộng khu vực trung tâm từ các quận nội đô cũ về phía Tây, Nam đến đường Vành đai 4; phía Bắc tới Mê Linh, Đông Anh và phía Đông đến Gia Lâm và Long Biên. Nhờ đó, trong khoảng 10 năm, diện mạo Thủ đô đã có sự phát triển vượt bậc, trước hết là hạ tầng giao thông.

Như ở khu vực phía Tây Hà Nội, hàng loạt công trình nghìn tỉ đồng đã được đưa vào sử dụng. Gần nhất là cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long hoàn thành vào tháng 10/2020, góp phần hoàn thiện đường Vành đai 3 dài khoảng 65 km. Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3 với tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng, khai thác sử dụng từ tháng 10/2022. Trước đó, hàng loạt tuyến đường trọng điểm cũng đã hòa vào mạng lưới giao thông quốc gia, như đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32, đường Phạm Văn Đồng, đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông…

Các khu vực đô thị phát triển năng động, hiện đại đang giúp diện mạo Hà Nội thay da, đổi thịt

Đối xứng sang bên kia phía Đông thành phố, sự phát triển đột phá lại có thể nhìn thấy qua các cây cầu bắc qua sông Hồng. Tại thời điểm này, cầu Vĩnh Tuy 2 có vốn đầu tư lên tới 2.500 tỉ đồng đang tiến sát tới mốc khánh thành vào tháng 10 năm nay. Mới đây, cầu Trần Hưng Đạo cũng đã được chốt phương án thiết kế, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2025. Như vậy, khu vực các quận Long Biên, Gia Lâm tới đây sẽ có mật độ cầu vượt sông Hồng dày đặc, với 4 cây cầu lớn trong phạm vi 5km.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện đã thúc đẩy cuộc dịch chuyển quy mô lớn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ nội đô tới các khu vực đang có ưu thế về quỹ đất rộng lớn. Một loạt các bộ, ngành đã rời trụ sở về phía Tây Thủ đô để hình thành nên trung tâm hành chính mới. Trong khi đó, phía Đông lại được định hình thành tâm điểm giao thương, trung tâm logistics và công nghệ mới của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Các đại đô thị tầm cỡ của các thương hiệu lớn đang thay đổi thị trường bất động sản Hà Nội

Các doanh nghiệp bất động sản cũng nhanh chóng chớp thời cơ phát triển các dự án đình đám ở vùng đất mới. Trong đó, Tây Hà Nội trở thành bến đỗ của nhiều thương hiệu như Masterise Homes; Him Lam, An Lạc hay MIKGroup… Phía Đông cũng sôi động không kém với sự góp mặt của Ecopark, Eurowindown, T&T hay TNG…

Đặc biệt, ở cả 2 tọa độ này đều có sự góp mặt của thương hiệu số 1 Vinhomes với dấu ấn là các đại đô thị xứng tầm khu vực. Đó cũng là nhân tố làm thay đổi trọng tâm của thị trường bất động sản Hà Nội. Như năm 2020, 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City mới ra mắt đã chiếm tới gần 70% tổng nguồn cung nhà ở mới của cả thị trường Thủ đô.

“Nơi mơ đến, chốn mong về” ở phía Đông Hà Nội

Nhìn từ góc độ quy hoạch, các đại đô thị của Vinhomes đang là giải pháp giúp phân bố lại dân cư, giảm mật độ tại các khu vực trung tâm về ngưỡng theo quy hoạch. Dự kiến, sẽ có khoảng 500.000 người tham gia vào hành trình dịch chuyển từ “old city” sang “new city” theo xu hướng tất yếu của quá trình đô thị hóa. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 50.000 dân đã rời khỏi nội đô và định cư tại “siêu quần thể đô thị biển” rộng 1.200 ha của Vinhomes. Là mảnh ghép đầu tiên của “siêu quần thể đô thị biển”, Vinhomes Ocean Park hiện trở thành một trong những khu vực sôi động nhất ở phía Đông Hà Nội.

“Siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes sẽ tiếp tục là mái ấm của hàng vạn cư dân

Dòng chuyển cư về phía Đông sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn khi thị trường có thêm sự gia nhập của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Tiếp nối những kỳ tích của “người tiền nhiệm”, 2 đại đô thị này đã lập thêm kỷ lục thi công thần tốc. Trong đó, tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, sau 7 tháng ra mắt, hơn 4.000 căn nhà phố ở các phân khu đã được bàn giao cho khách hàng. Dự kiến hết quý 2 năm nay, toàn bộ 12.000 căn của 8 phân khu sẽ được hoàn thiện. Cùng đó, hơn 8.000 căn ở Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown cũng đang được thi công đêm ngày.

Hiện các sản phẩm hàng hiệu của “siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes đang tiếp tục dẫn đầu danh sách dự án bất động sản được khách hàng săn tìm nhiều nhất cho mục đích an cư. Gia nhập vào cộng đồng dân cư tại đây, cư dân không chỉ được trải nghiệm chất sống nghỉ dưỡng đỉnh cao giữa những “kỳ quan” như Tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park hơn 18 ha, Vịnh biển thiên đường Paradise Bay hơn 12 ha… mà còn được hưởng ngay hệ thống tiện ích, dịch vụ đẳng cấp đã đi vào vận hành ổn định ở Vinhomes Ocean Park.

Khi giai đoạn cuối cùng đi vào vận hành, quần thể các dịch vụ đẳng cấp mang “họ Vin” tại đây sẽ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Sở hữu tiêu chuẩn sống đắt giá, “siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes sẽ tiếp tục là “nơi mơ đến, chốn mong về” mà hàng vạn người đang tìm kiếm ở phía Đông Hà Nội.

Thế Định