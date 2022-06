Các người đẹp Việt trải nghiệm cà phê thiền trong 24h

Ngày 25-26/6, Hoa hậu Giáng My, Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà cùng Á hậu Trương Thị May, họa sỹ Phan Anh Thư xuất hiện xinh đẹp tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột trong hành trình trải nghiệm 24 giờ “Tỉnh thức là có thể” cùng Trung Nguyên Legend. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 26 năm thành lập Tập đoàn Trung Nguyên Legend (16/6/1996-16/6/2022).

Các nàng hậu bên dàn siêu xe của Tập đoàn Trung Nguyên LegendLegend (Ảnh: Tô Thanh Tân)

Tham gia hành trình, 5 bóng hồng đã cùng thưởng thức show trình diễn nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng mang tên “Chuyện kể 3 nền văn minh cà phê” - Khởi đầu cà phê Đạo. Đây là vở vũ kịch về 3 nền văn minh cà phê tiêu biểu: Ottoman - Roman - Thiền do Trung Nguyên Legend nghiên cứu và sáng tạo. Từ văn minh cà phê Ottoman tôn vinh cà phê là thức uống của tâm linh, đến văn minh cà phê Roman xem cà phê là năng lượng khai sáng tâm thức, cuối cùng hội tụ lại văn minh cà phê Thiền, với giọt cà phê tỉnh thức mang trong mình triết lý khoảng lùi, cà phê được ví như nguồn ánh sáng dẫn lối con người nhìn lại bản thể chính mình, tìm về sự tỉnh thức.

Các người đẹp chìm đắm trong không gian nghệ thuật đặc sắc của vở vũ kịch “Chuyện kể 3 nền văn minh cà phê” (Ảnh: Tô Thanh Tân)

Vở vũ kịch lôi cuốn dàn hậu, người đẹp với sự dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật múa đương đại, công nghệ ánh sáng đặc sắc. Hoa hậu Tiểu Vy bày tỏ: “Tiểu Vy có thể cảm nhận sâu sắc những giá trị nhân văn về vai trò của cà phê trong việc hình thành phong cách sống, triết lý sống của 3 nền văn minh cà phê. Đây là một sáng tạo tuyệt vời của Trung Nguyên Legend trong hành trình nâng cao giá trị cà phê, không chỉ là một thức uống mà còn ở tầm văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần”.

Bên cạnh đó, các người đẹp đã cùng khám phá Bộ sản phẩm Thiền Cà Phê phục vụ Lối sống tỉnh thức khác biệt được Trung Nguyên Legend kỳ công nghiên cứu trong hơn 1.000 ngày, lần đầu tiên giới thiệu trước công chúng.

Các người đẹp thích thú trải nghiệm Bộ sản phẩm Thiền Cà Phê (Ảnh: Tô Thanh Tân)

Bộ sản phẩm Thiền Cà Phê thể hiện 5 yếu tố cốt lõi: Khát vọng - Sức mạnh - Đột phá - Giàu có - Tỉnh thức là giải pháp thực hành Thiền Cà Phê cho những ai mong muốn tìm kiếm những phút giây tĩnh tại, bình an cho Thân - Tâm - Trí.

“Thưởng thức những tách cà phê thiền tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, Hà cảm thấy như được truyền một nguồn năng lượng tươi mới, đem lại sự thư thái, an yên cho tâm trí và thân thể, trong khi được trải nghiệm những tinh hoa của nghệ thuật thưởng lãm cà phê thế giới”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Cũng trong sự kiện, dàn hậu và người đẹp còn đắm chìm trong các trải nghiệm Ăn tỉnh thức - Mặc tỉnh thức - Ở tỉnh thức từ Trung Nguyên Legend. Sự kỳ công để tạo nên hành trình tỉnh thức trọn vẹn của Trung Nguyên Legend được thể hiện trong các bữa tiệc tôn vinh tre và sen trong nền ẩm thực an dưỡng cơ thể và tinh thần, góc tỉnh thức là nơi an trú của tâm - trí hay thiền phục được thiết kế thủ công, tỉ mỉ.

Sau trải nghiệm thiền định trong không gian trong lành của sớm mai, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 Giáng My được tham gia khoá thiền và khép lại là một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Chính sự tĩnh lặng, chậm lại này đã giúp Giáng My nhận ra một bài học lớn trong cuộc sống, khai sáng bản thân, học cách tâm - thân tỉnh thức. Từ đó hiểu bản thân hơn, xây dựng bên trong vững mạnh hơn, nhìn thấy tương lai sáng hơn.”

Người đẹp cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc khi được đồng hành cùng Tập đoàn Trung Nguyên Legend, cho rằng đó là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng, học hỏi từ những điều giản dị xung quanh, vượt qua mọi khó khăn và hướng về phía trước.

Đây cũng là mục tiêu của Trung Nguyên Legend trong hành trình hơn hai thập niên qua để thúc đẩy cộng đồng về lối sống mới, để tỉnh thức, tạo ra một thế giới hạnh phúc, an lành bền vững, thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái cà phê độc đáo.

Doãn Phong