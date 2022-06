Các ông bố mặc sườn xám để cổ vũ con thi đại học

Một cậu bé được bố thuê mặc sườn xám để mang lại may mắn cho chị gái.

Mọi năm, các bà các mẹ hay diện sườn xám để cổ vũ con cháu, nhưng năm nay nhiều ông bố cũng tham gia vào đội cổ vũ này. Một loạt video quay cảnh các ông bố, thầy giáo, thậm chí cả các anh chị em của thí sinh mặc sườn xám tới trường thi. Hình ảnh đàn ông mặc sườn xám mang lại không khí vui vẻ, hài hước cho kỳ thi căng thẳng này.

Thông thường, sườn xám hay được mặc trong các buổi lễ hoặc sự kiện quan trọng để tượng trưng cho sự may mắn. “Chúng tôi hi vọng các sĩ tử sẽ thực hiện được ước mơ của các con trong kỳ thi này” - một người cha đến từ Dazhow, tỉnh Tứ Xuyên chia sẻ trong bộ trang phục sườn xám lụa in hoa.

Tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây cũng có một cậu em trai mặc sườn xám để cổ vũ chị gái mình trong ngày thi.

“Chiếc váy này lẽ ra dành cho bố nó nhưng ông ấy hơi ngại” - mẹ cậu bé chia sẻ.

Được biết, ông bố này đã trả cho con trai 10 tệ (35 nghìn đồng) để cậu bé thay mặt mình mặc sườn xám, nhằm mục đích mang may mắn đến cho con gái.

Một ông bố đến trường thi trong bộ sườn xám đỏ rực.

Ở An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, một thầy hiệu trưởng cũng mặc sườn xám để thực hiện bài phát biểu động viên thí sinh. Trong bộ váy màu đỏ rực, thầy giáo nói với các học sinh của mình: “Tôi chưa bao giờ mặc quần áo dành cho phụ nữ, nhưng hôm nay tôi mặc nó vì các em! Tôi muốn chúc các em chiến thắng trong kỳ thi tới”.

Năm nay, Trung Quốc có số thí sinh kỷ lục đạt 11,93 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học (hay còn gọi là gaokao) - một kỳ thi quyết định tương lai của thanh niên nước này.

Kỳ thi đã diễn ra trong 2 ngày 7-8/6, ngoại trừ thành phố Thượng Hải vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vị hiệu trưởng mặc sườn xám để cổ vũ các học sinh của mình.

Đăng Dương (Theo SCMP)