Ảnh: Reuters

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, gần 70% số trạm xăng của nước này đã tê liệt do một sự cố phần mềm. Đài truyền hình Iran kêu gọi người dân không vội vàng tới những trạm xăng còn hoạt động.

Truyền thông Iran và Israel, gồm cả tờ Times of Israel, đổ lỗi vấn đề này cho một nhóm tin tặc có biệt danh là Gonjeshke Darande, hay chim sẻ săn mồi.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết, hơn 30% trạm xăng vẫn còn hoạt động và sự cố trên là do có can thiệp từ bên ngoài. Cơ quan phòng thủ dân sự Iran, chịu trách nhiệm về an ninh mạng cho biết, họ đang điều tra mọi khả năng gây ra tình trạng trên.

Trong vài năm gần đây, Iran đã hứng chịu hàng loạt vụ tấn công mạng nhằm vào trạm xăng, hệ thống đường sắt và các ngành công nghiệp. Máy quay giám sát trong các tòa nhà chính phủ, gồm cả nhà tù, cũng từng bị tấn công.

Năm 2022, nhóm Gonjeshke Darande tấn công vào một công ty thép lớn ở phía tây nam Iran. Hệ thống phân phối nhiên liệu của Iran cũng bị tấn công mạng vào năm 2021, khiến các trạm xăng trên toàn nước này tê liệt. Nhóm tin tặc trên đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào các máy bơm nhiên liệu.

Iran đã ngắt kết nối internet với phần lớn cơ sở hạ tầng của chính phủ sau khi virus máy tính Stuxnet làm hàng nghìn máy ly tâm tại các cơ sở hạt nhân nước này phải gián đoạn hoạt động vào cuối những năm 2000.

Iran, vốn bị phương Tây trừng phạt từ lâu, gặp khó khăn trong việc cập nhật phần cứng và phần mềm. Họ thường dựa vào các thiết bị điện tử do Trung Quốc sản xuất hoặc các hệ thống cũ không còn được nhà sản xuất vá lỗi. Điều đó sẽ giúp tin tặc dễ dàng tấn công hơn.