Cách Bình Dương giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương) sáng 10/8 đã tổ chức chương trình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy”.

Lãnh đạo UB Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân tại ngày hội - Ảnh: T.B

Ngày hội nhằm biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Từ mô hình đầu tiên qua 2 năm, tỉnh đã xây dựng và nhân rộng tại 9 khu dân cư, đô thị trên các địa bàn. Các hộ gia đình và các cơ quan tổ chức, cá nhân sinh sống và hoạt động trong phạm vi khu dân cư hiểu biết, cùng thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của khu dân cư; trực tiếp phát hiện và góp phần hạn chế sự phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Mô hình còn giúp cho quản lý cư trú chặt chẽ; tình hình an ninh trật tự, các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân được phát hiện kịp thời và giải quyết ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương đã biểu dương và ghi nhận việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và triển khai mô hình điểm của tỉnh Bình Dương.

Qua đây, ông Dũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức ngày hội này; phân công trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự ngày hội để động viên nhân dân; tổ chức ngày hội hướng về cơ sở để ngày hội thực sự là của nhân dân, mang ý nghĩa sâu sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương cần chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào, đẩy mạnh xây dựng phong trào trên không gian mạng. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền phong trào và tổ chức ngày hội, rút ra những kinh nghiệm để phổ biến; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo trong tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp; hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào và tổ chức ngày hội; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động thiết thực trong ngày hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đây cần nghiên cứu rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trên toàn tỉnh Bình Dương và phổ biến, nhân rộng đến các địa phương trong cả nước.