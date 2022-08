Tình báo CAND chủ động hóa giải những nguy cơ với an ninh quốc gia

Ngày 4/8, Bộ Công an tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho một đơn vị của lực lượng Tình báo Công an nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại lễ trao danh hiệu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Tình báo CAND luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, có những đóng góp quan trọng.

Chủ tịch nước gắn huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên cờ truyền thống của đơn vị. Ảnh: BCA

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc đón nhận danh hiệu Anh hùng lần này là niềm vinh dự, tự hào vô cùng lớn lao của toàn lực lượng CAND nói chung và lực lượng Tình CAND nói riêng. Đây cũng là niềm vui chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước với cả quá trình nỗ lực, cống hiến không biết mệt mỏi của lực lượng Tình báo CAND trong 76 năm qua.

Người đứng đầu Nhà nước biểu dương lực lượng tình báo CAND và khẳng định danh hiệu cao quý này trước hết thuộc về các thế hệ lãnh đạo, cán bộ tình báo qua các thời kỳ, những người đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Lực lượng tình báo CAND trong bất kể hoàn cảnh nào cũng luôn mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, dù đó là những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và nguy hiểm nhất.

Đây cũng là sự tôn vinh những người mẹ, người vợ đã âm thầm hy sinh, đóng vai trò hậu phương vững chắc để các cán bộ tình báo yên tâm làm nhiệm vụ....

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Tình báo CAND cần quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện với công tác tình báo. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tình báo, đảm bảo kịp thời, chính xác, nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, tuyệt đối không để đất nước rơi vào thế bị động, bất ngờ.

Chủ tịch nước khẳng định, tăng cường công tác tình báo góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; thúc đẩy, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác, xây dựng lòng tin với các đối tác; phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế. Đồng thời, chủ động ngăn chặn, hóa giải những nguy cơ, thách thức đối với an ninh quốc gia Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong đánh giá tình hình và tham mưu đề xuất các vấn đề đối ngoại, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức và hoạt động tình báo.

Ông cũng đề nghị cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Tình báo CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Lực lượng tình báo cũng cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để tăng cường tiềm lực và hiện đại hóa.

Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng Tình báo CAND sẽ ngày càng lớn mạnh, là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, xứng đáng với sự tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là “tai, mắt" của Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy.