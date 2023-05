Theo dữ liệu từ Morning Consult, một trong những công ty phát triển nhanh nhất tại Bắc Mỹ, mặc dù tuổi còn trẻ với mức thu nhập tương đối thấp nhưng ở Mỹ hơn 50% thế hệ Gen Z trưởng thành, mỗi người có trung bình ít nhất 3 chuyến đi vào năm 2022.

Lý giải nguyên nhân này, Lindsey Roeschke, nhà phân tích tại Morning Consult cho biết Gen Z được tiếp xúc rộng rãi, được truyền cảm hứng thông qua phương tiện truyền thông xã hội khi mà du lịch đang ngày càng phổ biến và trở thành xu hướng.

“Nói tóm lại Gen Z đang được nuôi dưỡng trong một xã hội mà việc du lịch được ưu tiên hơn những thế hệ trước”, nhà phân tích chia sẻ với CNBC.

Những kế hoạch lớn với ngân sách hạn hẹp

Roeschke chia sẻ Gen Z (sinh từ 1997 đến 2012) đang đi du lịch nhiều hơn so với Gen X (sinh từ 1965 đến 1980) và ngang với Gen Y (sinh từ đầu những năm 1980 đến 1996) - những người hiện đang là đối tượng trọng tâm của ngành du lịch.

Theo báo cáo của Morning Consult về “Xu hướng du lịch của Gen Z", không giống với các thế hệ trước, Gen Z không chờ đến khi họ có một công việc với mức lương cao hoặc một khoản tiết kiệm lớn rồi mới đi du lịch. Thay vào đó, họ đang tìm cách đi du lịch trong phạm vi phù hợp với ngân sách hiện tại của bản thân. Chỉ có 11% Gen Z, những người đi du lịch thường xuyên đến từ các hộ gia đình có thu nhập hàng năm khoảng 100.000 USD trở lên. Còn lại có 61% cho biết họ kiếm được ít hơn 50.000 USD mỗi năm.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Gen Z không lo lắng về chi phí du lịch. Trong một cuộc khảo sát với 4.000 sinh viên toàn thời gian từ 18 đến 25 tuổi, khoảng 76% cho rằng chi phí là mối quan tâm lớn nhất với họ khi đi du lịch. Cuộc khảo sát được công bố vào tháng 3 bởi Công ty Công nghệ Du lịch StudentUniverse có trụ sở tại Mỹ, cho thấy gần 2/3 Gen Z tìm kiếm các lựa chọn rẻ nhất khi đi du lịch và gần một nửa (46%) cho biết họ mong muốn nhận được sự giúp đỡ tài chính từ cha mẹ. 83% trong số họ sẵn sàng cắt giảm các khoản chi tiêu khác để có tiền đi du lịch.

Một cuộc khảo sát từ năm 2021 đến năm 2022 của Công ty Truyền thông Student Beans có trụ sở tại London (Anh) chỉ ra mức chi tiêu trung bình cho mỗi lần mua sắm của Gen Z giảm đối với thời trang (7%), công nghệ (6%), thực phẩm (12%) trong khi ngân sách cho du lịch tăng 60%.

Báo cáo nêu rằng: “Dù có khủng hoảng chi phí sinh hoạt hay không thì cũng không cản trở Gen Z đi du lịch.”

Tại sao Gen Z đi du lịch

Theo khảo sát của Morning Consult, ba lý do hàng đầu khiến Gen Z ở Mỹ đi du lịch là thư giãn, trốn thoát hoặc đi xa, dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Những lý do này cũng giống như mong muốn đi du lịch của các thế hệ trước. Tuy nhiên dữ liệu cho thấy động cơ đi du lịch để khám phá, cải thiện sức khỏe tinh thần và trải nghiệm văn hóa của Gen Z nhiều hơn so các thế hệ trước.

Họ cũng có kế hoạch đi du lịch lâu hơn, thực hiện nhiều chuyến đi nước ngoài hơn và ít quan tâm đến việc quay lại một nơi nhiều lần.

Điều Gen Z quan tâm

Theo khảo sát của Công ty Công nghệ Du lịch StudentUniverse, Gen Z muốn trải nghiệm trong các chuyến đi có ý nghĩa hơn. Khoảng 68% người được hỏi có độ tuổi từ 18 đến 25 cho biết họ quan tâm đến việc trải nghiệm một nền văn hóa mới. Trong khi đó, chỉ 21% tìm kiếm cuộc sống về đêm tại các quán bar, pub hay tiệc tùng.

Chia sẻ quan điểm của mình về kết quả khảo sát, Will Jones, Giám đốc Thương hiệu của StudentUniverse nói: "Cách đây không lâu, mối quan tâm của những người 18-30 tuổi là tiệc tùng, sự náo nhiệt. Giờ đây điều này không còn đúng nữa". Thế hệ Gen Z cũng quan tâm đến các vấn đề xã hội nhiều hơn. 82% nói rằng cách tiếp cận của một quốc gia đối với những yếu tố như quyền của giới LGBTQ sẽ ảnh hưởng đến quyết định ghé thăm của họ.

Thế hệ Z và Y cũng muốn chi nhiều tiền hơn cho các địa điểm lưu trú có hồ bơi, chỗ ở thân thiện với vật nuôi. Báo cáo từ công ty du lịch chuyên cung cấp dịch vụ sang trọng Virtuoso, 56% thế hệ Z chấp nhận bỏ số tiền lớn hơn cho các công ty du lịch có tư duy và hành động thân thiện với môi trường.

Cách Gen Z lên kế hoạch

62% Gen Z trưởng thành cho biết dùng công nghệ để giúp tiết kiệm chi phí đi lại, theo "Dự đoán Du lịch 2023" của ứng dụng đặt phòng có trụ sở tại Hà Lan, Booking.

Họ không chỉ lên kế hoạch cho các chuyến độc hành. Nhiều người lên kế hoạch để đưa cả gia đình đi cùng. "Nhiều phụ huynh cũng bị ảnh hưởng bởi con cái. Tôi chứng kiến nhiều chuyến đi gồm hai mẹ con hoặc hai bố con và biết được rằng bọn trẻ quyết định nơi chúng ở cũng như những việc chúng sẽ làm trong chuyến đi", Deborah Frank đến từ tạp chí Luxury nói.

