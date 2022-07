Cách giới trẻ Việt ‘bật’ chất riêng với Samsung Bespoke

Lựa chọn sắc màu cá tính

Ai cũng muốn được thể hiện màu sắc và tính cách riêng của mình, như một bản chính duy nhất. Điều đó, đối với những người nổi tiếng, lại càng đúng hơn bao giờ hết. Vì công việc, họ cần phải tạo sự khác biệt cho bản thân, và họ cần rất nhiều nguồn cảm hứng khác nhau để phù hợp với tính cách của mình.

Quỳnh Anh Shyn yêu thích tone màu hồng ngọt ngào như tính cách của cô nàng

Nhiều người sẽ tự hỏi, một fashionista luôn biến hóa với đa dạng phong cách như Quỳnh Anh Shyn sẽ có một căn bếp như thế nào? Nhìn vào không gian sống, có thể thấy Quỳnh Anh rất yêu màu hồng, vì vậy, căn bếp của cô cũng không là ngoại lệ. Một chiếc tủ lạnh phối tone Glam Pink và trắng ngay lập tức biến căn bếp đơn điệu trở thành một studio đặc sắc để Quỳnh Anh tha hồ thả dáng trong nhiều outfit sành điệu khác nhau.

Cũng là một người làm trong lĩnh vực thời trang, Monsimi, anh chàng stylist yêu phong cách tối giản khiến giới trẻ mê mẩn với không chỉ những bản phối trang phục rất thông minh, thanh lịch, mà còn là những bức ảnh sống ảo cực “chill” tại nhà.

Trong không gian sống của Monsimi, mọi thứ đều được anh sắp xếp đầy chủ ý để làm bật lên vẻ đẹp mà không cần cầu kỳ. Chiếc tủ lạnh nhà Monsimi cũng thế. Màu Xanh Skyblue lãng đãng như vẻ ngoài của anh, được anh “phối” vừa vặn với không gian trang nhã của căn bếp, giúp anh tiếp tục “sản xuất” ra những bộ hình thật đẹp.

Một chiếc tủ lạnh có thể thay chủ nhân nó giới thiệu đến mọi vị khách. Ảnh chụp Monsimi tại nhà

Tóc Tiên là một nàng ca sĩ đa tài mà cũng đa sắc thái. Cô tự nhận mình là một “Home-lover by day, dancing on fire by night”, vì thế, không gian sống của cô chắc chắn cũng phải cân bằng giữa những nhu cầu này để thỏa mãn cả hai cá tính độc đáo đó. Để thể hiện sự dịu dàng và tình yêu gia đình, Tóc Tiên chọn gam màu trắng. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng cần một màu sắc mạnh mẽ hơn cho phần tính cách nổi loạn đầy quyến rũ của mình, và xanh Navy tất nhiên trở thành lựa chọn lý tưởng.

Thiết kế âm tường hoàn hảo giúp những chiếc tủ lạnh cồng kềnh bỗng trở thành mảng màu trang trí tuyệt vời

Đối với Hà Đỗ, làm sáng tạo là một công việc mà cũng vừa là lối sống. Vì thế, sự tỉ mỉ, tính cầu toàn và tư duy duy mỹ xuất hiện trong mọi khía cạnh cuộc sống của cô, không chỉ những khi thiết kế bảng màu hay dựng concept cho những dự án. Mà đối với Hà Đỗ, quy chuẩn không nằm ở vẻ đẹp lộng lẫy, hào nhoáng, mà sự vật chỉ đẹp khi được sắp xếp một cách hợp lý và nổi bật dấu ấn cá nhân. Có lẽ vì vậy mà Hà Đỗ rất tò mò khám phá bộ sưu tập sắc màu của Bespoke, để xem ở đó, dấu ấn riêng của cô sẽ được thể hiện qua màu sắc như thế nào.

Hà Đỗ cá tính cùng gam màu của Bespoke tại nhà

Samsung Bespoke 7 màu sắc - sáng bừng không gian

Không nơi nào khác thể hiện rõ cá tính của một người bằng căn nhà của họ. Sẽ thật tuyệt vời khi bạn được mời người khác bước vào không gian sống đậm chất riêng của mình. Chẳng hạn, một căn bếp được thiết kế theo đúng tính cách của bạn trong mọi chi tiết, thậm chí một chiếc tủ lạnh cũng có thể thay bạn giới thiệu đến những vị khách, gia chủ căn nhà là ai.

Tủ lạnh Samsung Bespoke dễ dàng biến hóa trong mọi không gian

Tuy nhiên, hiện nay, đa số trên thị trường là những dòng tủ lạnh mang màu sắc trung tính và thiết kế phổ thông để có thể phù hợp với đối tượng khách hàng rộng rãi, mà bỏ quên mất yếu tố cá nhân của người dùng. Vậy nên, Samsung đã cho ra đời dòng tủ lạnh Bespoke với 7 màu khác nhau tại Việt Nam, bao gồm: Đen, Trắng, Xanh Navy, SkyBlue, Hồng Peach, Vanilla và Nâu Beige. Đây là những gam màu thời thượng nhất và vô cùng dễ phối trong mọi phong cách nhà cửa.

Cùng với tính năng module giúp khách hàng dễ dàng kết hợp không giới hạn các màu sắc khác nhau để hài hòa với không gian sống và làm nổi bật tính cách cá nhân.

Bên cạnh đó, mặt gương sang trọng của dòng tủ lạnh này, với vẻ sáng bóng mềm mại khi kết hợp với ánh sáng phản chiếu, còn giúp mang đến cho không gian sống sự nổi bật đầy sang trọng. Tương ứng với mỗi màu sắc khác nhau của tủ lạnh, mặt gương này sẽ cho ra các hiệu ứng thị giác khác nhau, đem đến sự lựa chọn phong phú cho khách hàng. Giờ đây, chiếc tủ lạnh hoàn toàn có thể trở thành một phần tô điểm cho không gian sống của bạn thêm sáng bừng rực rỡ, đậm chất riêng theo cách sáng tạo nhất.

Thu Hằng