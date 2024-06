1. Nguyên liệu làm canh cá dọc mùng

450g cá lóc

50g dọc mùng

50g me chua

50g giá đỗ

1/8 quả dứa (thơm)

1 quả cà chua

5 quả đậu bắp

1 củ tỏi

1 quả ớt

Hành lá, rau thơm, bột canh, dầu ăn

2. Cách làm canh cá dọc mùng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế nguyên liệu. Ảnh: bachhoaxanh

Cá đánh vảy, mổ bỏ mang, ruột, cắt khúc rửa sạch rồi để ráo nước.

Ngâm me vào bát nước sôi trong 5 phút. Khi me tan ra thì lấy thìa, nĩa dầm nhuyễn ra và cho qua rây để lọc lấy phần nước cốt me, bỏ bã đi.

Cà chua rửa sạch, cắt múi cau. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch, băm nhuyễn. Đậu bắp rửa sạch, cắt lát xéo. Giá nhặt rửa sạch. Dứa gọt vỏ, bỏ mắt dứa rồi cắt lát khoảng 0,3cm. Ớt rửa sạch, thái nhỏ.

Hành lá rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Rau thơm rửa sạch.

Tước sợi dọc mùng, thái dày khoảng 3-4cm rồi rửa sạch bằng nước. Dùng tay bóp muối dọc mùng 2 lần, để dọc mùng sạch nước.

Tiếp đó, đun một nồi nước nhỏ, rồi đổ ra thau và ngâm dọc mùng trong nước sôi. Việc này nhằm giúp dọc mùng không bị ngứa.

Bước 2: Nấu canh cá dọc mùng

Đặt nồi lên bếp, cho chút dầu ăn vào đun, đợi dầu nóng thì cho tỏi vào phi thơm. Sau đó, cho lần lượt ớt, dứa cắt lát, cà chua thái múi cau vào xào lên.

Khi cà chua đã mềm, cho 1 chén nước cốt me, 1 thìa bột canh rồi thêm nước vào vừa với lượng cá. Đến khi nước bắt đầu sôi, cho cá lóc vào nấu đến khi chín.

Lúc này, vớt dọc mùng ra rồi vắt nhẹ cho ráo nước, thả vào nồi canh cá đang sôi, cho đậu bắp và giá vào cùng. Sau đó, đun thêm tầm 2 phút nữa để các nguyên liệu đều vừa chín thì tắt bếp.

Bước 3: Hoàn thành

Múc canh cá dọc mùng ra bát tô, rồi cho thêm một chút hành lá, rau thơm vào và thưởng thức cùng bún hoặc cơm.

3. Lưu ý khi nấu canh cá dọc mùng

Để nấu canh cá dọc mùng ngon cần chọn nguyên liệu chuẩn.

Món canh cá dọc mùng thanh mát, bổ dưỡng. Ảnh: Khỏe và Đẹp

Những con cá lóc ngon thường có thân hình thuôn, đồng đều. Nhìn thấy thân cá không quá tròn nhưng rắn chắc, sờ vào thấy chắc tay chứ không bị nhũn.

Về kích thước, bạn nên chọn cá nặng từ 1-1,2 kg. Không nên chọn cá quá nhỏ, sẽ bị nhiều xương. Cũng đừng chọn cá quá lớn, cá sẽ bị nhiều mỡ và ăn dễ ngán.

Nếu không có cá lóc thì có thể thay bằng cá sộp hoặc cá bóp đều được.

Dọc mùng ăn được là loại trồng ở nơi có nước, giữa cuống lá có chấm đỏ (nếu là chấm trắng thì không nên mua vì đó là loại ngứa, không ăn được).

Mua dọc mùng có kích thước vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Cây dọc mùng dài thuôn, màu sắc tươi mới không héo, dập hay bị sâu.

Dọc mùng cần phải được sơ chế thật kỹ để không bị ngứa khi ăn. Luôn đeo găng tay trong quá trình rửa, làm sạch dọc mùng. Hạn chế mua dọc mùng đã bị cắt ra hoặc bị dập, thâm.

Người miền Nam sử dụng me để tạo vị chua cho canh cá. Còn ở miền Bắc, mọi người sử dụng giấm bỗng (phụ phẩm trong quá trình nấu rượu). Loại giấm này tạo được vị chua thanh, mùi thơm hấp dẫn.

Trong trường hợp không có me hay giấm, bạn có thể sử dụng các loại quả tạo vị chua khác như tai chua, sấu, xoài chua…

Canh cá dọc mùng đạt yêu cầu là khi hoàn thiện phải có mùi thơm đặc trưng, nổi bật nhất là mùi dứa. Hương vị thịt cá ngọt lịm, kết hợp với vị chua của me sẽ làm món canh mát lịm, đậm đà.

Khi ăn, thịt cá không được nát, phải ngọt và chắc. Dọc mùng dai giòn thấm đều gia vị. Từ đó, đảm bảo mang tới cảm giác ngon miệng, mát miệng cho người ăn.

Canh vừa có một chút màu xanh của rau và dọc mùng, vừa có một chút màu đỏ của ớt và cà chua, lại thêm hương thơm đậm đà từ cá lóc và nước cốt me góp phần khiến bữa cơm thêm trở nên hấp dẫn.

Với cách nấu canh cá dọc mùng đơn giản như trên, bạn đã có công thức cho một món ăn thanh mát, giàu dinh dưỡng, giúp đưa cơm trong những ngày nắng nóng.

>> Xem thêm các công thức món ngon mỗi ngày mới nhất