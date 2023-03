Chị Nguyễn Thị Quỳnh (Nguyễn Viên An) - CEO Công ty TNHH TMDV Viên An Group chia sẻ: “Đến với Yi He Tang các bạn sẽ cảm giác như mình lạc vào thiên đường trà sữa với đa dạng các loại thức uống độc đáo, hấp dẫn. Đặc trưng vẫn là các dòng trà sữa đầy thơm ngon được chế biến từ những công thức riêng, chuẩn chất lượng của quán”.

Uy tín thương hiệu tạo nên chất lượng sản phẩm

Không chỉ sở hữu công thức chuẩn, để đáp ứng tiêu chí nhượng quyền chính hãng, Yi He Tang chịu sự kiểm soát chặt chẽ từ phía thương hiệu mẹ, từ việc đầu tư bài bản hình ảnh thương hiệu, truyền thông đến vận hành nhân sự đều được kiểm duyệt kĩ càng, để giữ trọn cái hồn sắc của thương hiệu mẹ. Một thương hiệu "xanh" không chỉ ở màu sắc mà còn là sự nỗ lực, chung tay bảo vệ môi trường.

Sản phẩm của Yi He Tang Việt Nam cam kết được pha chế với công thức từ thương hiệu mẹ và nhập khẩu nguyên liệu chính hãng. Điều này giúp cho thức uống có hương vị và mùi thơm đặc trưng, giữ được chất lượng và dinh dưỡng.

Yi He Tang còn công bố quá trình lựa chọn nguyên liệu và quy trình sản xuất nghiêm ngặt ở mọi quy trình: từ lúc hái trà, đóng gói. Thương hiệu chỉ dùng những lá trà ngon từ vùng sản xuất trà nổi tiếng. Cùng với đó là tiêu chuẩn hóa quy trình thao tác thủ công, tỉ lệ và bí quyết thống nhất, sao cho có thể giữ được hương vị trà đặc trưng. Mỗi một món nước là sự kết hợp hoàn mỹ giữa nguyên vị lá trà truyền thống và phương pháp chế biến hiện đại đã tạo ra một hương vị riêng biệt của Yi He Tang.

Yi He Tang còn có thực đơn thức uống phong phú, cho khách hàng nhiều lựa chọn. Ghé đến Yi He Tang, không thể bỏ qua món trà sữa nướng. Với vị trà đậm đặc trưng, hoà quyện cùng sự ngậy của đường nướng theo công thức đặc biệt. Công đoạn ủ trà ở nhiệt độ chuẩn 95 - 100 độ C trong thời gian đúng 13 phút. Giúp trà sữa nướng có thể giữ nguyên hương vị hoàn hảo lên tới 4 tiếng.

Sữa tươi nướng ngũ vị cũng là món best-seller tại nhiều chi nhánh. Sự kết hợp của sữa tươi nguyên chất Đà Lạt Milk thanh mát và tràn ngập 5 loại topping: sương sáo, trân châu hổ phách, đậu phộng, đậu đỏ và thạch jasmine lạ miệng. Sữa tươi nướng ngũ vị mang đến cho các fan cứng một trải nghiệm thú vị, càng ăn càng ghiền.

Đặc biệt, sản phẩm trà sữa Yi he tang tại Việt Nam luôn đổi mới và cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Không gian check-in cực chất, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

Yi He Tang luôn nỗ lực khẳng định sự vượt trội từ hương vị cho tới không gian cũng như chuyên nghiệp trong cách phục vụ khách hàng.

Mỗi cơ sở Yi He Tang mới mở lại được đầu tư về thiết kế với các phong cách, điểm nhấn khác nhau, các bạn trẻ có thể tha hồ lựa chọn đến check-in hoặc đơn giản là để có một không gian thoải mái. Đây chính là sự chú trọng của Yi He Tang trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng: không chỉ là trà ngon mà còn là một không gian thích thú cho người trẻ.

Yi He Tang Việt Nam còn được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và sự tận tâm của nhân viên phục vụ. Khách hàng luôn được đón tiếp nhiệt tình và tận tâm, giúp cho việc trải nghiệm và thưởng thức trà sữa trở nên thú vị hơn.

Trà sữa Yi He Tang đang là một thương hiệu trà sữa được ưa chuộng tại Việt Nam với những sản phẩm đa dạng và sáng tạo, chất lượng dịch vụ tốt, không gian phục vụ ấm cúng và nhân viên phục vụ tận tâm. Thương hiệu này đang ngày càng phát triển và mở rộng hệ thống cửa hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại các thành phố lớn trên cả nước.

Với mong muốn mang đến Việt Nam những sản phẩm chất lượng, nguyên bản hương vị đồ uống nhưng lại được pha chế ngay tại quầy, những ly trà sữa nướng "nắp xanh" của Yi He Tang đang được lòng giới trẻ hơn bao giờ hết.

Thông tin cửa hàng: 02 Khúc Thừa Dụ - Cầu Giấy - Hà Nội 47 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội 26 Đinh Liệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội 179 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội 173 Thủy Nguyên Marina - Ecopark - Tp. Hưng Yên 20 An Dương Vương - P. Cốc Lếu - TP. Lào Cai 04 Lê Hồng Phong - Hưng Bình - TP. Vinh 1F29 Lotte Mart Đại Lộ Lê Nin- Tp Vinh- Nghệ An 12A Hàm Nghi - TP. Hà Tĩnh A2 -19 Khu Monbay - TP. Hạ Long - Quảng Ninh 61 Lý Thường Kiệt - Tp. Lạng Sơn SH01 - 09 KDT Danko City - phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Bến Nghé - Quận 1 - HCM 17 Nguyễn Bỉnh Quân - TP Bắc Ninh 17A Đường 36 Tân Quy- Quận 7 - HCM SH12A - S4.03 Vinhome Smart City - Nam Từ Liêm - Hà Nội 92 Lương Văn Tuỵ - Tp Ninh Bình. 221 Lý Thái Tổ - TP. Thái Bình Thông tin hotline: 0858881221 Website: www.yihetang.com.vn

Kim Thuý - Diễm Diễm