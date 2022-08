Căn hộ 47m2 'thay áo mới' sau cải tạo với chi phí chỉ 60 triệu

Chị Tạ Thùy An (SN 1988 – Hà Nội) là người có đam mê với decor, thiết kế nhà cửa, mặc dù không học qua trường lớp nào về lĩnh vực này nhưng những công trình chị thực hiện đều có gu, tinh tế và đẹp.

Trước đây, Thùy An làm thiết kế đồ họa. Năm 2017, với số tiền tích cóp sau nhiều năm đi làm và vay vốn ngân hàng, bạn bè, chị mua cho mình căn hộ đầu tiên và tự cải tạo lại. Sau đó, trong 5 năm liên tục, chị liên tục vòng tuần hoàn: Mua nhà – cải tạo – bán nhà.

Chị chia sẻ, mình làm vậy để thỏa mãn đam mê của bản thân về kiến trúc. Mỗi lần bán nhà cũ, chị lại có dư dả mua nhà khác to hơn.

Căn hộ 47m2 ở quận Hoàng Mai là một trong số căn hộ chị từng ở. Công trình này chị cải tạo từ 1 phòng ngủ thành 2 phòng ngủ, chi phí cho toàn bộ quá trình “thay áo mới” cho nhà khoảng 60 triệu đồng và thi công trong thời gian 1 tuần.

Các hạng mục bao gồm: Sơn nhà, sàn gỗ, vách kính, bộ phòng ngủ gồm 2 tab, 1 giường, 1 tủ quần áo; bộ sofa, tủ giày, kệ tivi, tủ bếp, đồ decor tranh ảnh…

“Với tôi nhà không chỉ là nhà mà nó còn là không gian nghệ thuật, nơi tĩnh dưỡng tâm hồn. Sống trong 1 căn nhà đẹp, gọn gàng, xinh xắn sẽ rất vui và tràn đầy năng lượng”, chị nói.

Hiện trạng căn hộ trước khi cải tạo.

Thùy An dùng vách kính để chia thành 1 phòng ngủ phụ và phòng khách. Bộ sofa màu xanh lam tone đậm làm không gian nổi bật. Sàn gỗ công nghiệp có giá dao động từ 200 nghìn đồng - 400 nghìn đồng/m2.

Phòng ngủ sử dụng màu xanh mint mát mẻ, tạo cảm giác thư thái, cho gia chủ giấc ngủ ngon và sâu.

Sự phối màu ăn ý khiến không gian căn hộ nhỏ như rộng hơn.

Thùy An không đóng tủ giầy cao kịch trần mà dùng tủ mini để tiết kiệm chi phí.

Một chút xanh xanh cho phòng khách bừng lên sức sống mới.

Bếp và phòng vệ sinh Thùy An dùng giấy dán tường họa tiết cổ điển, giống gạch bông gió. "Hiện nay, nhu cầu ở nhà đẹp không còn hiếm ở Việt Nam. Phần lớn, ai cũng mong muốn gia đình mình có tổ ấm thật chất. Tuy nhiên, kinh phí là vấn đề lớn với nhiều người. Tôi hi vọng, một số kinh nghiệm của mình giúp mọi người tham khảo thêm, để tự tạo ra nơi chốn đầy yêu thương cho cả nhà", Thùy An nói.