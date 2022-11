Cãi vã trong cuộc nhậu, thanh niên đâm chết bạn

Phan Văn Tiện tại cơ quan điều tra sau khi gây án. Ảnh: Công an Ninh Thuận.

Chiều 11/11, nghi can Phạm Văn Tiện (quê Ninh Hải) bị Công an tỉnh Ninh Thuận tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người. Thiện bị xác định là nghi can sát hại anh Lê Hà Quang, 32 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 10/11, Phạm Văn Tiện và Lê Hà Quang cùng nhóm bạn tập trung nhậu ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. Trong cuộc vui, cả hai bất ngờ lớn tiếng cãi vã rồi xông vào ẩu đả. Phạm Văn Tiện trong lúc bực tức, liền chạy vào nhà bếp của quán lấy dao, rồi trở lại đâm vào bụng khiến anh Quang tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ rời hiện trường, nhưng tới rạng sáng 11/11 đã đầu thú, thừa nhận hành vi của mình.